Работы в Норильске: загрязненный грунт вывезен, территория обработана сорбентами

В Норильск доставили емкости для нефтепродуктов на 16 тысяч тонн. Именно столько топлива попало в водоемы после аварии на местной ТЭЦ.

Еще 5 тысяч тонн горючего загрязнили грунт. Его сейчас вывезли во временное хранилище, а территорию обработали специальными сорбентами. Последствия катастрофы устраняют около 500 человек, используется более 70 единиц техники. К понедельнику планируется полностью откачать нефтепродукты из бака, построенного одновременно с аварийным, сообщает телеканал "Россия 24".