В рамках акции "Сад памяти" в Коми высажено девять тысяч юных сосенок

В Коми в рамках международной акции "Сад памяти" высадили более девяти тысяч саженцев сосны. Мероприятие было приурочено ко дню эколога, передает телеканал "Россия 24". Участие в нем приняли волонтеры, сотрудники лесничеств и Минприроды, специалисты лесопожарного центра. К акции также активно подключилась Молодежка ОНФ.

Акция "Сад памяти" проводится в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего планируется высадить 27 миллионов деревьев — в честь каждого из героев.