7 июня 202003:09

Дачный труд без вреда для позвоночника: советы доктора Мясникова

Начался дачный сезон, многие люди уехали на дачи, на природу. И среди пациентов, обращающихся к врачам, сразу стало больше тех, кто жалуется на проблемы со спиной. Как можно их избежать, не переставая при этом работать на любимых пяти сотках? Доктор Александр Мясников в своей программе "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1" рассказал о профилактике травм позвоночника во время дачных работ.

Он признался, что и сам любит ездить на дачу. "Но что мы на дачах делаем? Мы занимаемся тем, что я не любил с детства! Грядки, копание, прополка и так далее, — отметил доктор. — Мама моя никогда не могла сидеть, ее называли "green finger" — "зеленый палец"... Но копать приходилось мне. А я занимался спортом, я был борец, я поднимал серьезный вес. Казалось бы, что такое — вскопать грядку?! На самом деле, это совсем другие упражнения: одно дело – штангу тягать, а другое дело – копать. И мышцы другие, и травмы – другие".

Причина болей в позвоночнике в том, что человек, вскапывая грядки и выполняя прочие работы на земле, неправильно стоит и неправильно двигается. Чтобы этого избежать, доктор Мясников рекомендует научиться стоять, сидеть и нагибаться с ровной спиной. "Не "крючком", а с ровной спиной – это ваши мышцы запомнят, — уточняет он. — Это очень важно для профилактики травм позвоночника. Дело в том, что когда вы сгибаете и разгибаете позвоночник, на определенные позвонки поясницы идет жуткое давление, и он просто может хрустнуть, особенно у пожилых людей – мужчин, а уж у пожилых женщин – точно. Вот отсюда ваш остеопороз и компрессионные переломы позвонков".

"Надо все делать с прямой спиной: и нагибаться, и копать, — посоветовал врач. — Если вы хотите поднять какую-то вещь, необходимо присесть на корточки с прямой спиной... Это очень важно!"

Человеку, непривычному к физической нагрузке, любая активность дается тяжелее. Доктор Мясников напомнил о необходимости делать общеукрепляющую гимнастику и научиться расслаблять все мышцы. Он показал, какие упражнения следует делать для расслабления мышц спины — "кошечку", "рыбку".

Также он продемонстрировал упражнения для укрепления пресса и различные отжимания. Некоторым из зрителей они могли показаться сложными. Но врач отметил: никогда не поздно укреплять организм.

"Нельзя говорить: "Мне 60 лет. 65 лет!" Вам лет ровно столько, на сколько ты себя чувствуешь, — напомнил он. — И вообще: больной человек – это тот, кто считает себя больным, а здоровый человек – тот, кто считает себя здоровым. Все возможно! Дерзайте, не ленитесь – и все получится! Всегда ставьте задачи, пусть даже невероятные и, главное, делайте! Физическая нагрузка – это не только лекарство от коронавируса, это вообще лекарство от всех болезней и, самое главное, от старости".

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