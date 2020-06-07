Вручение премии "Лицей": будет что рассказать внукам

На книжном фестивале "Красная площадь" вручили премию "Лицей", что рассчитана на авторов, носит имя Александра Сергеевича Пушкина и вручается в день рождения поэта.

"Первое в мире культурное событие после начала пандемии, — обратился к победителям председатель жюри Сергей Шаргунов — будет что рассказать внукам." Лучшим писателем был признан петербуржец Ринат Газизов за сборник рассказов "Отправление", лучшим поэтом — Александра Шалашова из Самары за книгу стихотворений "Инанна спускается в ад". Специальный приз от журнала "Юность" получили также Вера Богданова и Мария Малиновская. На конкурс в этом году поступило 2312 произведения со всей России, стран СНГ, Европы, Турции, Израиля, США, Мексики и Японии.

На Красной площади находились лишь финалисты, члены жюри и попечители, остальные участники события выходили на связь через Интернет и присутствовали в виде изображения на огромном экране.

Кроме писателя, главреда "Юности", телеведущего Сергея Шаргунова поэтов и прозаиков в этом году оценивали их старшие товарищи Вера Полозкова, Тимур Кибиров, Майя Кучерская и литагент Юлия Гумен. Тимур Кибиров поблагодарил участников конкурса за интересное чтение: "Нынешние молодые авторы — это уже зрелые и сложившиеся литераторы со своим языком. Я и мои ровесники в их возрасте писали несравненно беспомощнее и смешнее".

"Мы очень благодарны и всем участникам, и учредителям, и экспертам, и нашему главному спонсору — группе компаний "ЛОТТЕ", — отметил руководитель "Центра поддержки отечественной словесности" Георгий Урушадзе. — Cовместными усилиями огромного количества людей в России и Корее удается уже четвертый год подряд открывать новые яркие талантливые имена".

Премия "Лицей" имени А.С. Пушкина основана в 2017 году с целью поиска и поощрения молодых российских авторов, возрастной ценз — от 15 до 35 лет. В финал нынешнего сезона вышли жители Калининграда, Вологды, Нижнего Новгорода, Самары, Пензы, Томска, Санкт-Петербурга, Томска, Москвы, Московской области, Черкесска, Львова и Алматы. Тексты этих "властителей дум ближайшего десятилетия" опубликованы на сайте премии.