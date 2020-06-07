В подмосковном поселке Горки Ленинские горит склад с кинодекорациями

В Подмосковье в поселке Горки Ленинские загорелся склад с кинодекорациями на территории киногородка. Общая площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Как уточняется, информация о пожаре по адресу Центральная улица, дом №8 поступила на пульт в 2:50. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление на втором этаже склада с кинодекорациями, сообщает ТАСС. в 4:40 пожар был локализован.

К борьбе с огнем привлечены 81 человек личного состава и 25 единиц специальной техники.