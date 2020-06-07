Беспорядки в Лондоне, десятки раненых полицейских: чего добиваются протестующие?

Массовые протесты и беспорядки продолжаются в Лондоне. По меньшей мере 23 полицейских пострадали. Участники демонстраций в защиту прав темнокожих собрались на Парламентской площади в центре города. Толпа начала забрасывать полицейских камнями и бутылками.

Демонстрации в поддержку акций протеста в США в Лондоне опять не обошлись без провокаций. Ранения получила женщина-полицейский. Она упала с лошади, которую манифестанты напугали, бросив под копыта велосипед.

Протестующие, как и во время предыдущей акции в середине этой недели, рвались к резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит. Они бросали за ограду бутылки, устраивали столкновения с полицейскими. Серьезных беспорядков удалось избежать.

Британское правительство беспокоили не столько демонстрации сами по себе, сколько то, что они могут спровоцировать распространение коронавируса COVID-19. Но увещевания политиков на митингующих не подействовали. В центре Лондона собрались тысячи людей, несмотря на то, что глава Скотланд-Ярда назвала манифестацию незаконной, а министр внутренних дел призывала ее не проводить.

"Я понимаю желание людей выражать свои взгляды и пользоваться правом на протест. Но факт в том, что сейчас в Великобритании эпидемия коронавируса — смертельной болезни. Поэтому обращаюсь к тем, кто хочет протестовать: "Пожалуйста, не надо", — говорит министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

Но манифестантов поддержали боксер Энтони Джошуа и певица Мадонна. Она явилась на костылях, потому что страдает из-за повреждения колена. Присутствие звезд добавило уверенности тем, кто все-таки боится заболеть.

"Я нахожусь здесь в маске и демонстрирую правительству, что прислушиваюсь к их правилам. Все вокруг соблюдают дистанцию. Но мне обязательно нужно быть здесь, чтобы доказать, что проблема — в правительстве. Правительство должно измениться", — отмечает участница акции Памела Карпер.

Манифестации прошли во многих городах Великобритании. И не только в этой стране. На акции протеста собрались во Франции.

"У нас больше шансов умереть от рук полицейских, потому что мы черные. Мы уже, можно сказать мертвы, из-за цвета нашей кожи. У нас от этого одни проблемы", — говорит участник манифестации Эгунчи Бианзен.

Под плакатами с надписью "Я не могу дышать" собирались в Италии, Чехии и Германии. Участники акций объясняют – они не могут сидеть сложа руки и не замечать проблем. Необходимо что-то менять.

Тема расизма в Европе на какое-то время отвела в сторону поток связанных с коронавирусом новостей. Надолго ли — неизвестно.