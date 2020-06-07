В Германии пойманы семь педофилов

Семь человек задержаны по делу об изнасиловании несовершеннолетних и распространении детской порнографии в Германии. Еще четверо — в розыске. Жертвами преступления стали трое мальчиков в возрасте 5, 10 и 12 лет. Все они были родственниками злоумышленников, передает телеканал "Россия 24".

Главным подозреваемым стал 27-летний житель Мюнстера. Как сообщили в полиции, он, его мать и еще пятеро мужчин от 30 до 42 лет были взяты под стражу. По данным ведомства, преступник распространял ролики с участием детей на форумах педофилов в DarkNet. В летней беседке матери подозреваемого обнаружили видеотехнику, жесткий диск и несколько серверных блоков. Объем данных — 500 терабайт.