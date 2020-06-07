Под Норильском ликвидируют последствия "нефтяного нокаута": собрано 10 процентов топлива

Десятую часть нефтепродуктов собрали возле Норильска после прорыва резервуара на ТЭЦ. Чтобы собрать все топливо, может уйти еще около полумесяца. Помощь в ликвидации последствий техногенной катастрофы предложили США.

Река Амбарная — одна из сотен северных рек, что буквально изрезали рельеф Арктики. Затерявшаяся в непроходимой тундре, именно она приняла главный удар экологического коллапса. В ее воде, а вернее, на ней, разлито почти 15 тысяч тонн солярки.

Добраться до основного места разлива можно только по воздуху. В этом и заключается основная сложность для спасателей и экологов. Как вывезти собранное топливо с территории, которая окружена непроходимой тундрой?

200 железнодорожных цистерн. Такое количество нефтепродуктов для арктических вод — все равно что смертельный яд для человека. В отличие от теплых морей, где такие аварии не редкость, в широтах вечной мерзлоты природа не способна переварить и переработать такой объем.

Технологи из Санкт-Петербурга показывают нам самый экологичный способ собрать солярку. Сорбент на основе угля впитывает в себя пленку — самый тонкий верхний слой загрязнения. Его никаким насосом не возьмешь. На Амбарную привезли тонны такой спасительной для реки смеси.

"Пленка на воде тонкая, и все привычные нефтесборные системы, которые мы используем для ликвидации мазута, нефти и даже масла, здесь неэффективны. Однако подход был найден, оборудование привезено", — объясняет инженер-механик Морской спасательной службы Северного филиала Андрей Бревнов.

Даже для опытных мурманских морских спасателей это необычная операция. Именно они первыми пришли на помощь и остановили ядовитое пятно на подступах к озеру. Привыкшим собирать плотную нефть, с более легкой и неуловимой соляркой морякам приходится повозиться.

"Тяжело. Все устали. Но сложилась такая ситуация, что сейчас нужно качать. Потому что оно все скопилось в одном месте, чтобы потом опять не ловить", — отмечают специалисты.

В первые дни после аварии мурманские спасатели спали по четыре часа. Необходимо было как можно быстрее установить несколько километров оградительных бонов и не дать уйти дизельному топливо вниз по течению.

"Практически не спим. Мы тут работаем по 12 часов, но продолжаем работу и после сдачи смены. Фактически получается по 14, иногда – по 16 часов", — рассказывает инженер-механик Морской спасательной службы Северного филиала Андрей Бревнов.

Теперь здесь находится полноценная группировка из пяти сотен спасателей, моряков, нефтяников и экологов. Палаточные лагеря растянуты вдоль реки и рассчитаны на постоянное проживание. Местные говорят, что повезло с погодой. Обычно в это время здесь лежит снег.

Пятно дизельного топлива растянулось на несколько километров, поэтому передвигаться между лагерями приходится на вездеходах. Иначе до места назначения можно не попасть.

Основную работу сейчас делают установки по нефтесборке. С помощью насосов и специальных фильтров они затягивают из реки солярку и переливают ее в емкости. Мощности всех таких установок хватит, чтобы собирать по полторы тысячи тонн нефтепродуктов в сутки.

С момента аварии прошло уже девять дней. За это время смогли собрать почти 10 процентов разлившейся солярки. Сейчас ее закачивают в специальные емкости для хранения нефтепродуктов. Как только наступят холода и к реке смогут подъехать грузовые машины, эти токсичные отходы увезут на утилизацию.

"Мы в беспрецедентный срок смогли мобилизовать действительно и технический, и человеческий ресурс. Собрав команду из 72 высококвалифицированных спасателей из Мегиона, Ханты-Мансийска, Ноябрьска, Санкт-Петербурга, мы в течение суток мобилизовались место проведения работ", — комментирует ситуацию генеральный директор ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" Михаил Черевко.

Собрать разлившуюся солярку должны за две недели. Сейчас уровень вредных веществ в воде превышен в сотни раз. Задача — вернуть реку в ее первоначальное состояние. Но даже по самым оптимистичным прогнозам, местной экосистеме понадобится несколько лет, чтобы прийти в себя после такого "нефтяного нокаута".