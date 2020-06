Макгрегор завершил карьеру бойца. Конор уходит в третий раз

Экс-чемпион ведущего американского промоушена UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в очередной раз объявил, что завершает карьеру. Ранее 31-летний мастер смешанных единоборств объявлял об этом 19 апреля 2016 года и 26 марта 2019 года. Потом он возвращался.

"Привет, парни, я решил отойти от боевых действий. Спасибо вам всем за удивительные воспоминания! Это было крутое путешествие. Помните, что все, что вы пожелаете, это ваше", — написал ирландский скандальный спортсмен на своей страничке в социальной сети Twitter. К посту он приложил фото с матерью после одного из победных боев.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ