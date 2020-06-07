ЧП в Норильске: у МЧС достаточно сил и средств на ликвидацию разлива топлива

МЧС располагает достаточным количеством сил и средств для ликвидации последствий утечки топлива из резервуара под Норильском. Об этом в воскресенье сообщил РИА Новости первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

Чуприян поблагодарил страны, предложившие помощь в чрезвычайной ситуации, но окончательное решение остается за политическим руководством России. В настоящее время, рассказал Чуприян, топливо откачивают из рек Далдыкан и Амбарная 500 человек и 200 единиц техники.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео предложил России помощь в сборе мазута и консультации экспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия благодарна США за предложение, и назвала инициативу Помпео "жестом доброй воли".

29 мая из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 вылилось около 21 тысячи кубометров горючего.