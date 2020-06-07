Гибель пожарного, получившего фатальную травму при проверке рукавов, попала на видео

В Сети появились кадры с нательной камеры сотрудника МЧС, получившего смертельную травму при проведении гидравлического испытания рукавов в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области.

По некоторым данным, трагический инцидент произошел в минувший вторник, 2 июня, а пострадавшим оказался заместитель начальника пожарной части.

В МЧС подтвердили факт ЧП и подчеркнули, что в настоящее проводится служебная проверка, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Врачи боролись за жизнь травмированного пожарного – после госпитализации в Анжеро-Судженске специалисты провели серию консультаций и транспортировали пострадавшего в Кемерово.

К несчастью, повреждения оказались слишком серьезными – мужчина скончался утром в субботу, 6 июня.