За сутки в России выявлено 8 984 заразившихся коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, за сутки в России заразились 8 984 человека. С начала пандемии заболели 467 673 россиянина.

Из лечебных учреждений выписали 5 343 пациента, справившихся с новым типом инфекции. Общее число выздоровевших достигло 226 731, пишет ТАСС. Это почти половина от общего количества заразившихся в России.

За 24 часа от коронавируса скончались 134 больных. Всего в стране умерли 5 859 человек.

Коэффициент распространения коронавируса в России в воскресенье составил 0,99. В субботу он равнялся 0,97.

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