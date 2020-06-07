Марио Балотелли уволили со скандалом. "Брешия" не выдержала

Бывший футболист сборной Италии Марио Балотелли со скандалом расстается со своим очередным клубом – итальянской "Брешией". Игрок пропустил тренировки в команде, не предупредив работодателей, и получил уведомление об увольнении. Добровольно прервать контракт он отказался.

Накануне президент клуба Массимо Челлино выразил недоумение поведением темнокожего футболиста, который прервал на время все контакты с руководством и товарищами по команде. При этом в социальных сетях Балотелли рассказал публике о некоей болезни, которая помешала тренировкам.

"Брешия" предложила 29-летнему игроку расторгнуть контракт по взаимному согласию, Балотелли отказался и получил официальное письмо с уведомлением об увольнении, сообщает Football Italia. Напомним, что контракт форварда рассчитан до июня 2022 года, но в соглашении есть пункт, согласно которому договор перестанет действовать, если "Брешия" вылетит в Серию "В".

При этом игрок, который не в первый раз ссорится с работодателями, все еще вызывает интерес на футбольном рынке. По данным ряда изданий, в итальянце заинтересованы американский "Лос-Анджелес Гэлакси", турецкий "Галатасарай" и три клуба из Бразилии – "Васко да Гама", "Фламенго" и "Ботафого".