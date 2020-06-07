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7 июня 202012:46 Анна Семенова

Мощная господдрежка: как работает "социальное казначество"

Мощная господдрежка: как работает "социальное казначество"

97 тысяч самозанятых уже получили себе положенные выплаты — вернули налоги за 2019 год. В сумме это больше миллиарда рублей. Оформление — максимально простое. У каждого самозанятого в телефоне уже есть приложение "Мой налог". Нужно всего лишь привязать карту, куда переводить деньги. Вот и все.

Возврат налогов — только часть привилегий, которую получили самозанятые. Федеральная налоговая служба, наверное, впервые в истории сейчас не столько собирает, сколько раздает деньги.

"Нам было поручено начислить так называемый налоговый капитал, люди обычно его называют бонусами. То есть это та сумма, которая идет на уплату налога. Мы начислили в приложении "Мой налог" более 8,5 миллиарда рублей. Эта мера касается более 700 тысяч человек", — сказал глава ФНС Даниил Егоров.

В Казани среди получателей такой поддержки — целая семья самозанятых, Муж, жена и трое взрослых детей шьют из кожи вручную кошельки, сумки и авторские ремни.

Компании, где относятся к своим сотрудникам как к семье и не увольняют их даже в непростые времена, тоже получили первую часть президентских субсидий. За апрель и май около 42 миллиардов рублей перечислены на счета индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса. Таких компаний в России — 960 тысяч. Это 3,5 миллиона человек.

"У нас начался второй этап. Более 600 тысяч заявлений на вторую часть выплаты. Все идет достаточно качественно, достаточно быстро. Собираем всю отчетность, включая ту, где компания уточняется, обязательно им выплачиваем, даже если по результатам первого заявления был отказ, когда этой отчетности не было", — отметил Даниил Егоров.

Цветочный бизнес во время карантина назвать прибыльным нельзя. Но "увянуть" ему не дали президентские субсидии. Калининградская сеть флористов сумела сохранить штат своих сотрудников — почти 100 человек.

Мощную поддержку от президента во время пандемии получили те, чья работа не заканчивается никогда, — родители. На сегодняшний день почти 4 миллиона семей получили выплату на детей младше 3 лет. Еще 17 миллионов детей постарше получили разовую помощь — по 10 тысяч рублей. Больше полумиллиона детей из малообеспеченных семей получили дополнительно в среднем по 5,5 тысячи ежемесячно.

У Маргариты Осадчук растут трое детей. Младшему – Богдану — всего полтора года , старшей — Мирославе — девять лет. Все положенные им деньги они уже получили, причем несмотря на ошибки при оформлении.

Сделать оформление максимально простым и дистанционным, а получение выплат — быстрым — главная задача, которая ставилась перед чиновниками. И это — основной принцип действия нового механизма взаимодействия "социального казначейства".

"Уже заходишь не в органы государственной власти, не в орган социальной защиты, а заходишь в свой личный документ, и в личном кабинете будет высвечиваться информация, которая будет информировать вас о ваших правах. Государство берет на себя все процедуры межведомственного согласования, получения необходимых сведений о семье, о детях, подтверждает права соответствующих граждан даже для банковских структур", — отметил Антон Котяков, министр труда и соцзащиты.

На практике "социальное казначейство" уже работает. Например, при получении материнского капитала. Ни одной справки молодым родителям предоставлять не нужно.

"Граждане, не обращаясь в органы Пенсионного фонда, только регистрируют факт рождения ребенка в органах ЗАГС, по истечении определенного времени получают уведомление в свой личный кабинет на едином портале госуслуг о предоставлении материнского капитала. На сегодняшний день таким правом уже воспользовались 136 тысяч наших граждан", — рассказал Антон Котяков.

В идеале так должно быть не только с материнским капиталом, но и со всеми назначенными выплатами. Анастасия Лазарева, например, имеет право получить субсидии по нескольким категориям. У нее две дочки: Соне — 5 лет, Саше — два года. Кроме того, из-за коронавируса самарский бейби-клуб , где Анастасия работала педагогом, закрылся. И пока она занимается только со своими детишками. После увольнения Анастасия обратилась в Центр занятости. Дистанционно. Получила пособие по безработице – 12 130 рублей — плюс еще на двоих детей по 3 тысячи.

По подсчетам ведомств еще не все, кому выплаты положены, успели их оформить. В министерствах готовы оказать всю необходимую помощь, чтобы выплаты прошли своевременно и в полном объеме.

Текст: "Вести недели"

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