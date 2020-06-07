Минздрав: ограничения по коронавирусу будут снимать, но возможна "турбулентность"

Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова надеется, что ослабление карантина не ухудшит ситуацию с распространением коронавируса COVID-19. Впрочем, добавила Малинникова, нужно быть готовыми к "возможной "турбулентности" и любому развитию процесса.

Успешные противоэпидемиологические меры позволили избежать худшего сценария с заболеваемостью, но профилактика и гигиена обязательны для всех по-прежнему.

Программа снятия ограничений научно обоснована, пояснила главный инфекционист, и Минздрав и Роспотребнадзор исходят из безопасности населения в программе снятия ограничительных мер.

Малинникова призвала родителей обязательно объяснить детям опасность коронавируса и важность профилактики, пишет "Интерфакс".

Узнать подробности борьбы с новой инфекцией в России можно на сайте стопкоронавирус.рф.