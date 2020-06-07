Директор "РБ Лейпциг" Минтцлафф: Вернер пока остается с нами

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Сколько должна стоить нефть и как долго цены будут расти?
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Вести.Hi-tech
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Авто.Вести.Ru
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Вести в 20.00
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Авария могла быть масштабнее
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Вести.Регионы
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Росприроднадзор: сжигать на месте собранное в Норильске топливо недопустимо для Арктики
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Вести-Москва
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