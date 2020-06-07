Краснодарская молодежь бурно отметила частичное снятие карантинных ограничений. Видео

Шумная вечерника на улице Красной в Краснодаре закончилась конфликтом с полицией. Очевидцы сняли на видео некоторые эпизоды сомнительного веселья, развернувшегося в ночь на воскресенье, 7 июня.

Как сообщают местные СМИ, после того, как в Краснодарском крае были сняты некоторые ограничения, ранее введенные в связи с карантином, молодежь собралась в открывшихся кафе на отрытом воздухе, чтобы приятно провести время.

Мероприятие затянулось, и жильцы окрестных домов, утомленные шумом, вызвали стражей порядка. Некоторые отдыхающие встретили правоохранителей достаточно агрессивно. Так, одна из присутствующих девушек запрыгнула на патрульный автомобиль.

В региональном ГУ МВД РФ уже сообщили о том, что по факту произошедшего проводится проверка.