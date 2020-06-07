В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

В ритуальном зале Митинского крематория в Москве завершилось прощание с народным артистом России Михаилом Кокшеновым. Церемония была немноголюдной, рассказал РИА Новости актер Алексей Панин.

По его словам, кроме близких родственников и друзей простится с Кокшеновым пришел актер Борис Токарев. Урну с прахом артиста захоронят в фамильном склепе Кокшеновых на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя. Кокшенов будет покоиться рядом с матерью и бабушкой.

Михаил Кокшенов умер 5 июня после продолжительной болезни, ему было 83 года. Артист был известен, в частности, по ролям в популярных фильмах "Женя, Женечка и "Катюша", "Даурия", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная". Три года назад Михаил Кокшенов перенес инсульт и с тех пор не появлялся на публике.