Китай и Россия будут вместе разрабатывать и производить вакцины от коронавируса

Китай считает Россию стратегическим партнером в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Страны планируют совместно работать над разработкой и производством вакцины от коронавируса. Как заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй презентации Белой книги "Борьба с COVID-19: действия Китая", Москва и Пекин таким образом внесут свой вклад в противостояние новой болезни.

По словам министра науки и техники КНР Вана Чжигана, в Китае уже испытывают несколько вакцин. Правительство Китая намерено сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру, пишет ТАСС.

Как сказано в книге "Борьба с COVID-19: действия Китая", лечение одного пациента с коронавирусом стоит около 3,2 тысяч долларов США. Тяжелые случаи пневмонии обходятся в 21,2 тысячи долларов. Все лечение проходит за счет государства.

К концу мая власти Китая выделили на профилактику и лечение коронавируса около 22,9 миллиардов долларов.

За это время пандемии коронавируса в мире заболели более 6,8 миллиона человек. 390 тысяч скончались.