Полицейские заинтересовались мужчиной, загоравшим в чаше Вечного огня в Приморье

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку в отношении мужчины, который устроился на отдых в чаше Вечного огня в городе Артеме.

Как сообщают местные СМИ, некий гражданин уселся на мемориале, сооруженном в память о горожанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, где его и запечатлел на видео прохожий.

После публикации ролика в Сети, им заинтересовались стражи порядка, которые планируют установить личность мужчины и принять меры к его задержанию.