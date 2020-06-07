Непредсказуемый и своенравный: доктор Мясников поделился соображениями о COVID-19

Коронавирус "непредсказуем и своенравен" и еще может принести людям сюрпризы, считает известный врач и телеведущий Александр Мясников. В своем Instagram он сделал промежуточные выводы о COVID-19 и попытках борьбы с ним.

Так, медик констатировал, что коронавирус может распространяться практически здоровыми людьми, поэтому опасность заразиться достаточно высока. Инфекция передается воздушно-капельным путем: когда заболевший человек чихает или кашляет. Ряд специалистов предполагает, что коронавирус можно "подхватить", например, на загрязненных поверхностях или от домашних животных, однако все эти версии не имеют научного подтверждения.

Доктор Мясников обратил внимание и на то, что коронавирус "имеет расовое (чернокожее население США, так называемые "латинос", азиаты), гендерное (мужчины) и возрастные (дети практически не болеют) предпочтения", чему есть патофизиологические обоснования.

Несмотря на всю опасность инфекции, смертность от нее остается низкой, отметил медик. Он напомнил, что летальным исходом в основном заканчиваются случаи, когда болезнь протекала тяжело, в остальных коронавирус проявляется как обычное ОРЗ. В "группе риска" находятся люди в возрасте от 65 лет, а также страдающие рядом хронических заболеваний сердца, почек, или те, у кого диагностированы ожирение, диабет или онкология.

Ученые из разных стран изобретают лекарства и вакцины от коронавируса, тем не менее универсального препарата пока нет. Как отмечает Мясников, противовирусные лекарства могут сокращать время болезни, но не прекращать ее. Сейчас усилия медицинского сообщества всего мира направлены на то, чтобы как можно быстрее создать вакцину и начать прививать население.

Что же касается профилактики, доктор признал, что единственной действенной мерой в этом смысле является соблюдение дистанции, а при вспышке — самоизоляция. Маски, по мнению Мясникова, "простая, дешевая, нефармокологическая мера неясной эффективности", а перчатки служат для защиты кожи рук от частого мытья и обработки. Дезинфекцию на улицах медик также назвал сомнительной мерой. "Вирус внутри человека, а не снаружи!" — подчеркнул он.

Вместе с тем Мясников указал, что вся статистика по коронавирусу пока только предварительная, поэтому делать выводы, исходя из нее, совершенно неправильно. "Цыплят по осени считают", — добавил известный врач.