ЦИК: на участке для голосования заразиться негде

Автор: Дмитрий Киселёв

1 июля Россия голосует за поправки в Конституцию. Указ об этом 1 июня подписал президент после совещания в режиме видеоконференции с руководством Центральной избирательной комиссии и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон.

Дату предложила глава ЦИК России Элла Памфилова. Президент согласился с ее доводами, а также с мнением главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщившей, что эпидемиологическая обстановка позволяет провести общероссийское голосование, естественно, с соблюдением определенных санитарных норм. Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, подтвердил, что проблем с ЕГЭ, который также стартует 1 июля, не будет.

В общем, взвесив все "за" и "против" было решено объявить 1 июля днем голосования по поправкам в Конституцию. А в заключительном слове Владимир Путин обратился напрямую к гражданам России.

"Обращусь и к нашим гражданам, к людям, с тем чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании. Поскольку речь идет об основном законе — Конституции, которая лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных отношений, в области трудовых отношений, будет определять наши принципы взаимодействия с нашими международными партнерами. Не случайно Конституцию называют основным законом страны. Очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров Основного закона, в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие", — заявил глава государства.

Андрей Григорьев

Испытано на себе. Глава Центризбиркома Элла Памфилова лично проходит путем голосующего, проверяя, все ли меры предосторожности соблюдены и не осталось ли брешей в системе противовирусной защиты.

"Все члены комиссий пройдут тестирование", — заверила Памфилова.

Модель реального участка эпохи коронавируса в масштабе один к одному. Подобие медицинского санпропускника — вход и выход через разные двери. Безопасная дистанция между людьми — два метра.

Все продумано до мельчайших деталей. Прямо на входе разложены средства индивидуальной защиты и даже одноразовые ручки — все это за счет Центризбиркома. С собой нужно приносить только паспорт. И даже кабинка для голосования устроена особым образом — без шторки, зато открытой стороной повернута к стене.

Никого и ничего не касаясь, можно проголосовать и на участке, и на дому — вот разыгрывают сценку, когда к пенсионерке приходит делегация от участковой комиссии.

Предлагают разные варианты. Там, где позволяют условия, участок разрешат вынести за пределы помещения.

"Погода хорошая. Давайте мы не в самой школе, а во дворе у нее. Хороший просторный двор, площадка. Вот там размещают все, только вместо стен там будут стойки, на которых плакаты будут висеть", — рассказала Элла Памфилова.

В Москве и Нижегородской области и вовсе можно будет проголосовать дистанционно — пробный проект, заявление на участие в котором уже можно подать на портале госуслуг. И все это — дополнительно к традиционному очному способу.

"На участке для голосования заразиться негде. До начала голосования — тотальная обработка участков. В процессе для голосования тоже делаются перерывы и обрабатывается все. Экраны помимо масок — у членов комиссии. Все предусмотрено", — отметила глава ЦИК.

Последние опросы ВЦИОМ показывают, что принять участие в голосовании собираются две трети россиян. И подавляющее большинство — 83% — уверено, что риска на избирательных участках не будет.

"Что касается мер по защите здоровья, мы уже сейчас можем констатировать, что они намного лучше, чем те, которые применялись и даже будут применяться в зарубежных странах на голосовании", — сказал член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Зарубежный опыт был одним из аргументов и тогда, когда принималось решение возобновить работу над российской конституционной реформой.

"Парламентские выборы в Южной Корее, сенатские выборы в Ирландии, целый ряд стран провели муниципальные выборы — это Япония, Канада, Франция, Бавария. Парламентские выборы в Израиле. То есть жизнь идет, люди в этих условиях имеют право реализовывать свои конституционные права на управление государством. Мы должны тоже в своем законодательстве предусмотреть такие возможности", — уверен Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Но главным фактором — безусловно — стало то, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизировалась и для граждан больше нет серьезной опасности заболеть.

"Мы перенесли дату всероссийского всеобщего голосования по поправкам в Конституцию, исходя из основного, главного приоритета, сохранение жизни и здоровья нашим гражданам. Ничего не может быть важнее этого. Но исходим из того, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию", — подчеркнул Владимир Путин.

Социология показывает, что вынужденный перерыв не повлиял на россиян, — обо всех инициативах и сейчас хорошо осведомлены 93% опрошенных. И поправки — о доступности медицинского обслуживания, о детях как приоритете государственной политики, об обязательной ежегодной индексации пенсий и социальных пособий, о защите прав трудящихся — важными считает абсолютное большинство.

"Уже часть норм, особенно из социального блока, фактически заработала. Заработала норма, связанная с поддержкой семьи. У нас заработали нормы, связанные со здравоохранением. И, конечно, нам важно, чтобы они заработали уже не фактически, а юридически", — сказал Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

И способствовала этому — как ни странно — как раз эпидемия. Используя тезисы, которые заложены в новой редакции Конституции, России удается противостоять угрозе гораздо увереннее многих других стран.

"Мы наблюдаем такое уникальное явление, правовой феномен, если хотите, поправки еще не вступили в силу, но они уже определяют содержательное дополнение законодательства, особенно социальное законодательство. И если обратим внимание, то за прошедшие 2,5 месяца принято большое количество законов, указов президента, иных нормативных правовых актов, они ориентированы на нужды людей. Но нужно сохранить устойчивость этого тренда, а для этого нужна системная основа", — считает Талия Хабриева, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

"Поправки, которые предлагались, в том числе и рабочей группой, они востребованы, просто абсолютно востребованы условиями нашей сегодняшней жизни", — отметил президент.

Дату для голосования подбирали тщательно, чтобы, с одной стороны, можно было успеть все подготовить, а с другой, — не помешать другим знаковым для страны мероприятиям. Изначально ведь предполагалось даже совместить с Парадом Победы, но президент посчитал это неприемлемым.

"Не надо ничего смешивать, это отдельная крупная веха в жизни страны, и поэтому Парад Победы — это святое дело, не будем его ни с чем смешивать, в том числе с голосованием по Конституции. Мне кажется, экономить на этом не надо, потому что один из побудительных мотивов проведения в День Победы — это экономия средств, это тоже нерабочий день. Поэтому не будем на этом точно будем экономить. Все равно нам нужно 30 дней с момента объявления еще для решения некоторых вопросов. В данном случае технического характера, но не только. Что я имею в виду? Мы сейчас возвращаемся к нормальному ритму жизни. Многие предприятия возобновляют свою работу. На все это проходит под знаком требований соблюдений определенных правил, связанных с коронавирусной инфекцией. И нам надо отработать эти механизмы, надо сделать так, чтобы наши граждане выработали правила поведения", — заявил Владимир Путин.

Месяц — с момента объявления даты до самого голосования — это крайне правильный срок и с юридической (тридцатидневная норма впрямую значится в законе), и с эпидемиологической точки зрения.

"Дата 1 июля здесь очень значимая, потому что еще два раза по две недели, еще два инкубационных периода, которые являются этапными и позволят нам — совершенно очевидно, если такими темпами, без срывов мы дальше пойдем, а оснований в этом сомневаться нет — достичь оптимальных показателей", — уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова.

И провести все успеют до ЕГЭ — Путин специально прямо во время совещания по телефону консультируется с министром просвещения.

"Он подтвердил, что это никак не будет мешать, наоборот, он даже рассчитывает на то, что проведение всероссийского голосования при использовании школьных помещений поможет затем при организации ЕГЭ. Не знаю, насколько это возможно, во всяком случае то, что можно будет использовать после проведения всероссийского голосования, наверняка мы сможем отдать и в школы для организации ЕГЭ. Поэтому считаю, что предложенный вариант — 1 июля — дата подходящая", — сказал глава государства.

Центризбирком все это время не сидел сложа руки. По рекомендациям Санэпидемнадзора составлены пошаговые инструкции для участковых комиссий, наблюдателей и голосующих.

Бюллетени для голосования уже печатает типография в Перми. За каждым листом — особый контроль и на уровне производства, и при транспортировке.

В регионах активно взялись за подготовку к общероссийскому голосованию. По всей стране стартовала и информационная кампания, в которой популярно разъясняются все тонкости процедуры. В ближайшее время все участки по стране должны быть оснащены всем необходимым противовирусным оборудованием и выглядеть будут, как эталонный, установленный пока только в атриуме Центризбиркома.