Как российские ученые подобрали ключ к COVID-19

Автор: Дмитрий Киселёв

Распространение коронавируса в России — под контролем. Ситуация в целом по стране стабилизировалась, и в ближайшие недели можно ожидать, что заболеваемость пойдет на спад. 5 июня Всемирная организация здравоохранения объявила, что эпидемия коронавируса в России достигла плато.

"Россия в настоящий момент показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это — одна из причин, по которой выявляются случаи заражения", — отметила Маргарет Харрис, официальный представитель ВОЗ.

Национальная статистика также в пользу того, что Россия достигла плато. Уже три недели ежесуточный прирост выявленных заболевших "гуляет" довольно стабильно в районе 9 тысяч человек. Прирост в процентах — около двух. Зато растет число излечившихся. Их уже 213 тысяч — 47% от всех выявленных случаев.

Тема борьбы с коронавирусом обсуждалась и на заседании Совета безопасности России.

"Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается, но нужно постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию. В этой связи хотел бы обратить внимание на рост числа заболевших в Забайкальском крае: динамика там пока сложная, и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону", — подчеркнул Владимир Путин.

Решено силами Минобороны молниеносно развернуть в Забайкалье госпиталь, как это было сделано в кратчайшие сроки в 16 регионах страны и недавно в Дагестане. И все же в большинстве субъектов эпидемиологическая обстановка выправляется. Более половины российских регионов приступили к поэтапному снятию ограничений и постепенно возвращаются к нормальной жизни.

Сейчас, оглядываясь назад, важно понять, что за этап мы прошли и каким образом. Во-первых, достойно. В отличие, например, от Америки, что продемонстрировала полный управленческий хаос, когда Белый дом решает одно, губернаторы штатов — другое, а пресса – третье. Какая уж тут эффективность?.. В России президентский центр действовал быстро, инициативно и на упреждение. Задания правительству и ответственность регионов формулировались четко, а исполнение Путиным перепроверялось.

Главным была определена борьба за каждую человеческую жизнь в каждом регионе. В итоге, конечно, не без потерь, но в целом результат куда лучше, чем даже у богатейших государств мира. И в измеряемых величинах как по летальности от COVID-19, так и в экономике. Инфляция в России осталась в здоровых пределах, а безработица за четыре месяца этого года у нас менее 6%, в то время как в США выросла почти до 15%.

Но борьба предстоит еще долгая. Больных пока много, и врачи борются за их жизни. Ученые работают над созданием лекарства и вакцины. Здесь успехи есть. Минздрав России зарегистрировал первый препарат от коронавируса. Большая заслуга здесь у Фонда прямых инвестиций.

"Вначале вообще не было препаратов для борьбы с коронавирусом, и мы сфокусировались на поиске наиболее эффективных препаратов, которые бы помогли нашим медикам защищать граждан. Совместно с компанией "Химрар" мы на паритетных основах в рекордные сроки создали компанию, которая стала производить "Авифавир". Это препарат, подавляющий размножение вируса. Минздрав зарегистрировал этот препарат", — рассказал Кирилл Дмитриев, гендиректор Фонда прямых инвестиций.

"Один из двух, зарегистрированных в мире", — уточнил Владимир Путин.

Как идут испытания вакцины и лекарств от коронавируса, как проходит реабилитация переболевших и как российская система здравоохранения возвращается к привычной схеме работы?

Автор: Елена Ерофеева

В России зарегистрирован первый препарат от коронавируса. Начались клинические испытания вакцины — на добровольцах. Заболеваемость не та, что еще месяц назад, снижается. Ковидные госпитали постепенно возвращаются к доковидной жизни. И это все — за сто дней с тех пор, как в Россию пришел SarsCov-2.

Рекомендации Минздрава, как лечить коронавирус, выходят уже в седьмой редакции. Их составляют в Национальном центре инфекционных болезней. Впервые российским клиницистам предлагают назначать "Авифавир" — новый препарат, что убивает вирус.

"Это некий фермент, который размножает вирус, который позволяет вирусу копировать свой геном. И с помощью него благодаря действию этого фермента образуются новые вирусные частицы. И если мы блокируем этот белок, этот фермент, то вирус перестает размножаться", — пояснил Владимир Чуланов, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ.

Производит лекарство фармацевтическая компания "Химрар", ее завод расположен в Подмосковье. В основе препарата — молекула "Фавипиравира". Ее изобрели японцы больше 20 лет назад для лечения гриппа. Российские ученые формулу заставили ее работать против COVID-19.

Каждый новый препарат проходит доклинические и клинические испытания. Это этап, когда таблетки дают пациентам непосредственно в стационаре. Участвуют в исследовании только добровольцы. Их заранее предупреждают, что эффективность препарата пока не доказана.

Клиника "Фавипиравира" проходит в клинике Сеченовского университета. 60 человек с подтвержденным COVID-19 принимают лекарство ежедневно. Одним дают исследуемый препарат, другим — противовирусное из стандартной схемы лечения.

- Страшно не было?

- Нет, — говорит Раиса Сипина, одна из добровольцев. — Что страшно? Страшнее смерти что может быть? Уж что мы перенесли с этой "короной", любая таблетка лучше, чем никакая. Мне было очень плохо. Как сюда я приехала, на второй-третий день мне стало лучше.

Эффект от нового лекарства наступает в два раза быстрее. Таковы результаты первого этапа клинических исследований — они будут продолжены. На десятый день в организме человека от вируса не остается и следа.

"Если мы говорим про стандартную схему, то здесь были случаи ухудшения течения заболеваний и перевода пациентов в отделение интенсивной терапии. На данном препарате у нас не было серьезных утяжелений состояния пациента, которые бы потребовали какой-то неотложной терапии", — рассказала Елена Смолярчук, руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета.

В других странах засомневались: слишком быстро Россия смогла создать эффективное лекарство против коронавируса. Но ведь и препарат считать совсем новым нельзя. Его безопасность и эффективность была доказана японцами. Наши ученые лишь подобрали ключ к COVID-19.

"Для оригинального препарата клинические исследования полноценные могут достигать двух-трех или даже более лет, когда он полностью оригинален и участвуют сотни, а иногда и тысячи пациентов. В данной ситуации этого не требуется, и для большинства препаратов это могут быть несколько сотен человек, которые при текущей пандемической ситуации можно набрать достаточно быстро", — сказал Вадим Тарасов, директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета.

На основе "Фавипиравира" в России создано еще одно лекарство – "Арепливир". Его разработкой занимались фармацевты на саранском предприятии "Биохимик". Синтезировав молекулу, они фактически создали препарат с нуля. Выпускаемые здесь антибиотики уже включены в схему лечения COVID-19.

"Мы экстренно перепрофилировали производственную линейку, работаем в три смены. В минимально сжатые сроки разработали технологию этого препарата. Проводим сейчас клинические исследования", — отметила Татьяна Лысова, заместитель исполнительного директора АО "Биохимик".

"Арепливир" испытывают в больницах Мордовии, Рязани, Санкт-Петербурга и Москвы. Документы — на регистрации. Как только Минздрав одобрит препарат, таблетки закатают в блистеры, расфасуют в коробки и отправят в ковидные госпитали страны. Принимать можно только по назначению врача и только в стационаре.

"Постепенно выяснилось, что большинство пациентов, у которых болезнь протекает нетяжело, справляются с инфекцией сами. А те пациенты, которые болеют тяжело, нуждаются в подавлении неправильного иммунного ответа организма пациента. И вот сейчас фокус внимания мирового сообщества смещается от противовирусных препаратов к препаратам противовоспалительным", — пояснил Михаил Шеянов, заведующий пульмонологическим отделением ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России.

В Алмазовском центре сейчас исследуют "Левилимаб". Это второй зарегистрированный препарат для лечения COVID-19. Его назначают пациентам с тяжелым течением болезни, чтобы предотвратить развитие цитокинового шторма, когда собственный иммунитет уничтожает здоровые клетки.

"Препарат блокирует интерлейкин 6, его негативное влияние и повреждающее действие на различные ткани и органы. Мы надеемся, что препарат уменьшит летальность при коронавирусной инфекции, частоту развития осложнений и дыхательной недостаточности и других серьезных осложнений, в том числе кардиальных осложнений, в частности, повреждения миокарда", — отметила Ольга Моисеева, директор института сердца и сосудов — главный научный сотрудник НИО некоронагенных заболеваний сердца Алмазовского центра.

Препарат в отечественной фармакологии не новый. Его клинические испытания начались еще в 2016-м — у пациентов с ревматоидным артритом. Свойство "Лемилимаба" подавлять чрезмерный иммунный ответ оказалось уместным и при COVID-19. Это уже доказано на практике.

На пациентах Сеченовского университета испытывают лекарства, на студентах будут испытывать вакцину. Дело — добровольное. 18 человек, отобранные медкомиссией, выезжают в звенигородский пансионат. Две недели — в полной изоляции, под контролем врачей.

"Хочется помочь в поиске вакцины, чтобы поскорее мы справились с этой ситуацией. Риски есть, но они оправданы, если у нас получится все это исследовать. Мы будем рады помочь", — сказал один из студентов Сеченовского университета. После прививки они месяц проведут в больнице — за ними будут наблюдать.

В испытаниях противоядия от коронавируса участвуют и военные. Для эксперимента Министерство обороны выделило отдельный медицинский корпус. О том, что ведомство участвует в разработке вакцины, было известно еще в апреле.

Над этой векторной вакциной специалисты 48-го Центрального НИИ Министерства обороны работали вместе с учеными Иинститута Гамалеи. Она создана на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген SARS-Cov-2. Этот тип вируса используют как контейнер, чтобы доставить в клетки человека коронавирусный ген, то есть познакомить иммунную систему с возможным врагом.

"Является ли эта вакцина безопасной и как хорошо она переносится? И второй очень важный момент: насколько организм на введение вакцины сможет выработать защитный уровень антител против новой коронавирусной инфекции? На эти вопросы нам и предстоит ответить", — сказал Евгений Крюков, начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко.

В эксперименте участвуют 50 военных. Проводить испытания на солдатах срочной службы запрещено, поэтому только контрактники. Среди них есть врачи. Они лучше других понимают риски. Но готовы рисковать ради здоровья миллионов людей. В России сегодня 9 вакцин уже приблизились к клиническим исследованиям.

"Пять месяцев прошло с момента начала эпидемии, а у нас уже есть разработанные вакцины. Почему? Потому что они разрабатываются на основе уже готовых технологий. И эти технологии используются, как кубики, чтобы новую вакцину создать. Взяли те наработки, которые уже есть, взяли новую информацию, которая необходима, о строении вируса, о белках, которые есть у вируса, и создали такие кандидатные вакцины, которые могут работать", — заявил Владимир Чуланов.

Переходный период от того, что не ждали, к тому, чем жили. Национальный центр кардиологии больше не работает на прием ковидных пациентов — только на выписку.

"Еще полтора месяца назад никто ведь не знал, что нас ждет и какие масштабы примет эпидемия, это могли только предполагать. И благо, что развитие пошло по более мягкому пути", — отметил Олег Милько, главный врач ИКК имени А. Л. Мясникова ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России.

С Олегом Милько мы поднимаемся в восьмое отделение. Пациентов уже нет, но вирус еще живет — здесь скоро начнется дезинфекция.

Все изменилось в начале апреля, когда в кардиоцентре остановили плановые операции. Проводить будут только экстренные — пациентам, зараженным COVID. За два месяца кардиохирургии сделали 12 операций. В обычной жизни они делают по 120 в неделю, но в других условиях.

"К нам привозили пациентов, у которых подозревали острый коронарный синдром. В таком одеянии врачам иногда сложно было. Но сделали, справились, самая длительная операция — это 4 часа", — вспоминает Милько.

Они и сегодня еще в защитных костюмах, так что лица не разобрать.

На 14 апреля — первый день жизни на новый лад — у кардиолога Татьяны Алексеевой выпало дневное дежурство. Сначала учились дышать — это было самым трудным — и привыкали к новым костюмам.

"Не представляю себе сейчас, как это все пережили. Начиналось это все очень страшно. Где-то часов в 11 началось массовое поступление, просто нон-стоп. Мечтаю больше всего, как ни банально, выспаться. И вторая мечта — надеть белый халат. Чтобы все вернулось к тому, к чему мы так стремимся. Чтобы работать так, как мы работали", — призналась Татьяна Алексеева, врач-кардиолог ИКК имени А. Л. Мясникова ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России.

Из плановой медицины перескочили в экстренную. Отделения заполнялись стремительно — по 50 человек в день. И уже не только сердце — кардиологи лечили вирусные пневмонии.

За два месяца здесь пролечили 750 человек. Сегодня остались 38. Их готовят к выписке. Тяжелых будут переводить в другие стационары. 1 июля здесь снова будут принимать пациентов с заболеваниями сердца.

Кардиомонитор — в режиме ожидания, но тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией в этой реанимации больше не ждут. Тех больных, которые еще остались, переведут в другие клиники. Эти боксы будут готовить для приема плановых пациентов по своему основному профилю — кардиологическому.

Они изучали рекомендации Минздрава, как лечить, обращались к европейскому опыту и китайскому. И применяли что-то свое, когда нужно было ставить на ноги тяжелобольных.

Каждая методика, которую использовали врачи для лечения COVID-19, была экспериментальной: от переливания плазмы до барокамер, в медицинской терминологии — гипербарическая оксигенация. Кислород в герметичной капсуле подается под давлением. В Центре Бурназяна этот метод терапии опробовали еще в середине апреле.

"Началось с того, что мы просто не знали, что это за заболевание. Мы привыкли считать острые респираторные вирусные инфекции болезнями нетяжелыми и видели статистические данные о том, что та же самая коронавирусная инфекция у 80% пациентов протекает нетяжело. Первое впечатление было, что ничего страшного. Но когда ты сталкиваешься с реальными пациентами, то полностью утрачиваешь ощущение, что это что-то несерьезное и нестрашное. То есть никакого легкомыслия в вопросе COVID-инфекции быть не может. Это серьезное заболевание, которое может протекать очень тяжело и закончиться фатально", — подчеркнул Михаил Шеянов, заведующий пульмонологическим отделением ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А. И. Бурназяна ФМБА России.

Барокамеры теперь используют не только для лечения. Это один из методов восстановления после перенесенной вирусной пневмонии. Из-за тяжелого поражения легких человеку трудно дышать.

В центре разработали программу реабилитации для тех, кто перенес коронавирус. Восстановиться после болезни еще сложнее, чем переболеть.

"Одышка беспокоит. Им трудно вдохнуть, у них нарушение вдоха, нарушение именно ритмики дыхания. Самое главное — предотвратить дальнейшее развитие фиброза, то есть той соединительной рубцовой ткани, которая препятствует проникновению кислорода в организм человека", — пояснила Светлана Колбахова, заведующая физиотерапевтическим отделением ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А. И. Бурназяна ФМБА России.



Курс рассчитан на две недели — это сеансы барокамеры, дыхательная гимнастика. Упражнения можно делать дома, но начинать лучше под контролем врачей.

Они считают дни для отъезда. Для Анны Михайловны и Николая Степановича это семейная история. Со счастливым концом. Жена заболела 11 апреля. Муж — через несколько дней. Температура под 40 держалась больше недели. Все это время он был на кислородной поддержке. За две недели потерял 12 килограммов. Врачи поставили на ноги. Но к прежней жизни возвращается только сейчас.

Московские стационары тоже постепенно возвращаются к прежнему ритму. Больница имени Мухина вторую неделю отмывается. Приглашали дезинфекторов из санэпидстанции.

Генеральная уборка — это только первый шаг. Принимать пациентов теперь будут по новым правилам: строго ограниченное число больных в строго назначенное время. Перед госпитализацией — обязательное тестирование на коронавирус.

"Мы — хирурги. Конечно, мы любим свою работу, любим оперировать, и нам не хватало нашей любимой работы. Мы очень рады, что мы наконец-то возвращаемся к нашему любимому делу", — сказал Гагик Пагосян, заведующий хирургическим отделением городской клинической больницы имени Мухина.



В России коронавирусом уже переболели более двухсот тысяч человек. Почти 450 тысяч заразились. Врачи ковидных госпиталей наденут белые халаты, когда выпишут последнего пациента.