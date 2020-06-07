Металлическое ограждение проткнуло легковой автомобиль на Ярославском шоссе. Видео

Счастливчик, находившийся за рулем легкового автомобиля Hyundai, чудом пережил впечатляющее ДТП, произошедшее, как рассказал автор видео, в ночь на воскресенье, 7 июня, на Ярославском шоссе.

Водитель не справился с управлением и оказался на обочине, после чего на скорости въехал в металлическое ограждение, которое буквально прошило салон машины.

Очевидцы, поспешившие на помощь, с удивлением обнаружили, что мужчина, попавший в аварию, не пострадал и самостоятельно выбрался из искореженного транспортного средства.