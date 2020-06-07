Предчувствие гражданской войны: американские политики жертвуют страной ради своих целей

Я не хочу сказать, что Америка прямо сейчас развалится. Но атмосфера непримиримости, которая и нам так по собственному историческому опыту знакома, в Америке сгущается. Демократам ведь Трампа нужно свергнуть любой ценой, а Трампу — любой ценой нужно остаться. Вот бунты и пущены на самотек, а каждая из сторон ждет, когда либо президент Трамп, либо демократы-губернаторы или демократы-мэры городов сделают ошибку, которая станет убийственной для них на предстоящих выборах. Все тянут время, пока бунтовщики жгут и громят страну.

Политический обозреватель телеканала Fox News Такер Карлсон — о тех, кто творит насилие в американских городах: "Это худшие люди в Америке, а наши лидеры позволяют им делать все, что им вздумается. Конечно, им захочется большего. Их новое требование — полностью упразднить полицию. Больше никаких правоохранителей в этой стране. Это будет значить усиление власти толпы. Они смогут делать все, что угодно. Это обернется нескончаемым кошмаром для вас и ваших семей. Вот почему они этого хотят".

И далее Такер Карлсон показывает видео, отснятое в 1 июня, где в Нью-Йорке человек, называющий себя "сотрудником" движения Жизни черных имеют значение", просит белую женщину встать на колени и извиниться за "привилегии белых". Женщина подчиняется.

Наиболее жестокие бунты проходят в традиционно демократических штатах и городах. Губернаторы и мэры не готовы подавлять "своих", рассчитывая протест обратить против Трампа. Трамп осуждает лишь на словах погромы, но не готов использовать имеющиеся у него полномочия для подавления мятежа.

Потом он свалит вину за беспорядки на тех, кому они были нужны. А страной, ущербом, коронавирусом и разрушением бизнеса можно пренебречь. Нет, слов много, но никто никого реально не останавливает. Хозяева магазинов и ресторанов вынуждены сами браться за оружие и вспомнить ковбойские традиции Дикого Запада. Кто-то из журналистов при этом говорит о признаках гражданской войны в США.

Истеблишмент готов жертвовать страной ради сиюминутных политических целей — факт. Демократы, по сути, подбадривают бунтовщиков и погромщиков. Республиканцы выжидают, пока ущерб станет еще больше. Опасно.

И еще одна параллель с нашим прошлым – геронтократия. Многим ли сегодня отличается стекленеющий взгляд кандидата в президенты США Джо Байдена от такого же у советского лидера Константина Черненко? Да и Леонид Брежнев после клинической смерти правил в СССР годы. Тогда в СССР не работали, как сейчас говорят, социальные лифты. Как же они работают сейчас в США, если главная пара претендентов на высший пост в стране — это Трамп, которому скоро исполнится 74 года, и Джо Байден, которому в прошлом году стукнуло 77. А лидеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси — за 80.

При этом отношения внутри троицы, как говорится, "высокие". Пелоси демонстративно рвет текст речи Трампа. Он называет ее "нервной Пелоси". Байден говорит о Трампе как об "абсолютном дураке". А когда Трампу задали вопрос о сильной стороне Байдена, то он ответил так: "Должен был бы сказать об опыте. Но и опыта у Байдена нет, поскольку он его не накапливает".

Но кто ближайшие конкуренты у демократов? Байдену до недавнего времени дышал в затылок Берни Сандерс — 78 лет. А восходящей звездой демократов считался Блумберг — те же 78. Как-то так... Неужели это самые достойные, самые образованные, самые энергичные, самые дальновидные и самые сильные в американской элите? Для тех, кто пережил тот позднесоветский опыт сегодняшняя американская геронтократия — прямо-таки дежа-вю. Впрочем, дело даже не в годах, а в интеллектуальной форме и способности видеть реальность окружающего мира, прокладывая курс в будущее.

И что же удивляться результату? Страна пропитана гарью погромов. С эпидемией Америка справляется хуже всех в мире. Безработных американцев сейчас — более 42 миллионов. С Китаем США вступили в заведомо безнадежную для себя битву. При этом госдолг — более 23 триллионов долларов, а внутри — опаснейший и жесточайший раскол — расовый и политический. Как выходить их него, американским элитам непонятно. Плана нет. А любой план с одной стороны будет тут же осмеян и саботирован другой половиной нации.

И напоследок как загадка. Три года назад, 16 июля 2017 года, черный полицейский Мухамед Нур застрелил в том же Миннеаполисе белую женщину — тренера по йоге Джастин Дэймон. Джастин вызвала ночью полицию, испугавшись какого-то шума неподалеку. Вышла на улицу в пижаме встретить полицейский наряд. В ходе разговора уроженец Сомали Мухаммед Нур выпустил в женщину несколько пуль. Джастин Дэймон скончалась на месте. Ни одна из видеокамер, которые в обязательном порядке носят полицейские на себе и крепятся к патрульным автомобилям, не работали. После того убийства в Миннесоте никаких погромов и бунтов не было. Почему? Есть в Америке все-таки своя загадка.