7 июня 202016:41

Появилось видео аварии в Ростове, где пострадали полицейские

Youtube.com/Boris Ruban

В ночь на воскресенье, 7 июня, на пересечении улиц Сарьяна и 35-й Линии в Ростове-на-Дону произошла авария с участием патрульного автомобиля. Момент ДТП запечатлел регистратор, установленный в легковушке, которая столкнулась с машиной стражей порядка.

 

Судя по кадрам, автор ролика двигался на разрешающий сигнал светофора. Внезапно наперерез ему выехало авто с сотрудниками ДПС, водитель не успел ничего предпринять и протаранил правоохранителей, после чего вылетел с проезжей части и врезался в магазин.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента пострадали два сотрудника полиции, которым потребовалась госпитализация.

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