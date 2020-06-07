Расовые противоречия "раскололи" трамповских сторонников

Каков политический расклад в США на фоне анархии?

На Брайтон-Бич хорошая погода и ровно час до начала комендантского часа. "Братва" съезжается к точке сбора. "Братва" — название байкерского клуба. В дозоре против потенциальных мародеров — те, кто на двух колесах и говорит по-русски. Они — добровольные помощники полиции в защите от тех, с кем полиция справится всю минувшую неделю не могла.

"От кого? Мы все знаем от кого. От тех, кто пытается прийти, здесь начинает что-то громить, ломать, портить имущество, врываться в личное пространство граждан. Мне все равно, как они себя называют", — сказал президент мотоклуба Константин Котов.

- Каким образом вы готовы постоять за себя и жителей района?

- У нас есть все, что нам нужно. Демонстрировать я это не собираюсь, но все, что надо, у нас есть.

О подозрительных происшествиях узнают через специальное приложение. Вот приходит сообщение о массовой драке. Но то ли вызов оказался ложным, то ли подростки к моменту приезда "Братвы" разбежались… Колесить по Брайтону байкеры все равно будут до глубокой ночи. Мы тоже возвращаемся на Манхэттен уже затемно.

С ограничениями на въезд в центральную часть Нью-Йорка городские власти явно затянули. Три ночи подряд на Манхэттене орудовали мародеры. Громили витрины, орудуя тем, что попалось под руку. В ход шли молотки, лопаты, мусорный баки. Растаскивали товар и из небольших продовольственные лавочек, где можно в лучшем случае поживиться пакетом шоколадок. Атаковали и целые универмаги, в том числе и знаменитый на весь мир Macy's, который ежегодно организует парад на День благодарения.

Больше всего мародеров привлекали магазины люксовых брендов в Сохо. Там вынесли Chanel, Gucci, Louis Vuitton. Магазин Nike штурмовали толпой. Грабили и награбленное. Вот один человек вытащил компьютер из магазина Apple, но далеко уйти не смог. А на другого мародера накидываются пассажиры шикарного Rolls-Royce ценой в 350 000 долларов — тоже заехали в Сохо поживиться.

Среди мародеров много понаехавших из соседних штатов, например, из Нью-Джерси. Действовали и хорошо организованные банды — с разведчиками, рациями. Перемещались на велосипедах или электрических скутерах. Заранее намечали цели для налетов.

Самая дорогая улица Нью-Йорка выглядит сейчас, как сплошной деревянный забор. Толстые фанерные щиты и колючая проволока. Владельцы одного из магазинов на Пятой авеню превратили его в настоящую крепость. Служебные собаки, крепкие ребята. В охране — исключительно чернокожие. Расчет на то, что с атакующими смогут или поговорить на понятном им языке подворотни, или применить более весомые аргументы.

Защищать — и это уже мнение Дональда Трампа — Америку сейчас нужно от террористов. Причем внутренних. Хозяин Белого дома идет на беспрецедентный шаг — объявляет о включении в список террористических организаций леворадикального движения "Антифа".

Если невидимые пока режиссеры действительно оттуда, то они основательно подошли к постановке. Заранее завезли реквизит. Удивили даже массовку. В Нью-Йорке и Далласе, Канзасе и Северной Каролине по пути следования колонн натыкались и на аккуратно сложенные кирпичи, и на заготовленную в качестве снарядов тротуарную плитку.

Громче всего "Антифа" заявила о себе сразу после избрания Трампа. В середине ноября самые масштабные протесты охватили крупнейший город штата Орегон. Разграбленные магазины, разбитые витрины, поврежденные автомобили — все это началось еще тогда.

Журналист Энди Нго внимательно следит за действиями движения "Антифа" с тех самых пор. "В ноябре 2016-го в Портленде люди вышли против Дональда Трампа, они не могли согласиться с его избранием. Некоторые группы людей призывали к погромам и насилию. Они громили магазины в центре города, банки, жгли машины, люди проснулись утром и увидели разрушенный город, и это стало системой все последующие годы", — отметил Нго.

Он установил имена некоторых лидеров движения. За это его три года спустя и избили прямо во время одной из манифестаций. Нго стал героем серии репортажей, посвященных действиям движения "Антифа", которые для телеканала Fox News подготовила журналистка Лара Логан. Она лично попыталась пообщаться с радикалами, но ее они обозвали "нацисткой".

Январские съемки в Сиэтле. Члены движения "Антифа" вышли против сторонников Трампа. На видео Лары Логан хорошо заметны люди в черном с зонтами. А это уже Миннеаполис. Самое начало протестов. Окна сожженного позже дотла магазина автозапчастей, что прямо напротив полицейского участка №3, который штурмовала толпа, разбивает мужчина в черном. У него тоже в руках зонт. Непонятного чужака пытаются задержать. Но он расталкивается свидетелей, скрываясь в неизвестном направлении.

Одни оттирают граффити. Другие убирают. Роберт Ньюбарс добровольно и бесплатно пригнал два своих погрузчика. Теперь он вместе со всей Америкой размышляет над тем, кто все это устроил. "Думаю, что за этим стоит Джордж Сорос, поощряет бунты и погромы со стороны темнокожего населения", — сказал Роберт.

В том, что за протестами стоит известный финансист Джордж Сорос, уверена и расследовательница Лара Логан. "Эти протесты срежиссированы, у них своя огромная сеть, причем не только в США, но и по всему миру, это глобальная организация. И многие эксперты, политики не хотят говорить о них, назвать вещи своими именами и сказать, что это делают "Антифа". Почему? Потому что у них серьезное покровительство", — уверена она.

В США в той или иной степени им сочувствуют все либеральные СМИ и даже руководство целых социальных сетей. Новый виток конфликта Трампа с Twitter — как раз на этой почве. Сервис микроблогов заблокировал новое трамповское видео. Прикрылись, как обычно в таких случаях, универсальных фиговым листком — нарушением закона об авторских правах.

"То, что мы наблюдаем сейчас на улицах наших городов, не имеет ничего общего со справедливостью и миром. Имя Джорджа Флойда было обесчещено протестующими, мародерами и анархистами, подогреваемые леворадикалами", — говорилось в видео Трампа.

Джордж Флойда теперь как икона. На панихиде в Миннеаполисе — золотой гроб. Как у рэп-звезды или звезды футбольной или баскетбольной лиги. Оплатил известный боксер Мейвейзер.

У гроба на колено, рыдая, припадает либеральный мэр города. Рядом профессиональные защитники чернокожих, десятилетиями эксплуатирующие и зарабатывающие на их бедах. Вроде бывшего осведомителя ФБР Эла Шарптона разносит Трампа за то, что глава Белого дома позировал с Библией у президентской церкви Святого Иоанна, в которую радикалы бросили несколько бутылок с зажигательной смесью.

"Мы не можем использовать Библию как реквизит. История Джорджа Флойда была историей чернокожих, потому что 400 лет назад мы не могли быть теми, кем хотели быть, потому что вы держали колено у нас на шее", — заявил Шарптон.

Университет Миннеаполиса уже утвердил стипендию имени афроамериканца Джорджа Флойда. Она, дескать, должна вдохновить молодых темнокожих лидеров. На что мог вдохновить живой Флойд, лучше всего понятно из записей в полицейских протоколах. В 20 лет его впервые арестовали за кражу. Десять месяцев свой молодой жизни вдохновитель новых лидеров провел в тюрьме округа Харрис.



Потом были разные сроки за наркотики. Флойд и хранил, и приторговывал кокаином. В 2007-м он в составе банды грабителей, представившись водопроводчиком, проник в дом, где приставил пистолет к животу беременной женщины. Позже она опознала его по богатырскому росту и телосложению. Дело было в Хьюстоне, где Флойда и похоронят.

После освобождения в 2014-м он решил начать новую жизнь. Потому и перебрался в Миннеаполис. Но любой белый, кто заикнется в нынешней Америке об этих фактах, автоматически будет объявлен расистом. Активистке Кэндис Оуэнс из-за цвета кожи такие обвинения не грозят. Она может сказать неприятную правду.

"Это символ Америки сегодня, символ переломанной культуры и Америки для чернокожих. Тот факт, что он участвовал в вооруженном ограблении, вызывает у меня чувство отвращения. Джордж Флойд не был хорошим человеком. Мне все равно, что он решил начать свою жизнь сначала и все поменять. Рассказали, как он поменялся после своего пятого или шестого тюремного заключения, но это просто неправда", — считает Оуэнс.

Оуэнс — сторонница Трампа. Вообще в последние годы поддерживать президента США начало все больше чернокожих. Афроамериканцы стали больше зарабатывать, безработица до нынешнего кризиса среди них была рекордно низкой за последние десятилетия. То есть демократы, по сути, начали терять свой исконный электорат, который так необходим им в этом выборном году. Нынешние протесты, помноженные на острый социальный кризис и 40-миллионную безработицу, конечно, развернут неблагоприятную ситуацию.

Семимильными шагами наверстывает упущенное Джо Байден. Еще недавно он переругивался с афроамериканцами за то, что собирается голосовать за Трампа. Накануне Байден набрал необходимый для номинации 1991 голос выборщиков. Закрепил за собой место в гонке. Продолжая популярный в Америке флешмоб (иначе это и не назовешь), кандидат от демократов припадает на одно колено в церкви в Уилмингтоне.

Байден солидарен с протестующими, не с полицией, как и губернаторы многих либеральных штатов или мэры крупных городов. Вроде нью-йоркского Билла Де Блазио. Он отказался вводить национальную гвардию, чтобы унять погромы и грабежи. И только потому, что так советовал Трамп. Ему назло.

"Я предлагаю некоторым нашим слишком гордым губернаторам не гордиться. Выполняйте свою работу. Звоните в Национальную гвардию. Звоните мне. Равенство и справедливость перед законом — это должно означать, что к каждому американцу должно быть равное отношение. То, что произошло, не должно повториться. Надеюсь, Джордж смотрит на нас сверху прямо сейчас и говорит: "С нашей страной происходят великие перемены! Это важный день для него, это важный день для всех нас!"- заявил Трамп.

Все, что сказано Трампом по поводу Джорджа Флойда, будет использовано против Трампа. По такому принципу с ним сейчас общается американское глубинное государство. Тихий бунт поднимают даже военные. С напоминанием о клятве, согласно которой командиры обязаны защищать Конституцию обратился к подчиненным председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Действующий глава Пентагона Марка Эспер высказался против того, чтобы порядок на улицах Вашингтона наводила армия. А бывший глава Пентагона Джейм Мэттис и вовсе призвал американский народ выступить против Трампа.

"Дональд Трамп — первый президент за всю мою жизнь, который не пытается объединить американский народ, даже не старается сделать вид, будто занимается этим. Вместо этого он пытается разъединить нас. Мы можем объединиться без него, черпая внутренние силы в нашем гражданском обществе", — отметил Мэттис.

Трамп через пару часов ответил в Twitter. Специально перепутал имя генерала и присвоил себе заслугу в появлении его знаменитого прозвища — Бешеный Пес. "Его главный талант — это не армия, а, скорее, связи с общественностью. Возможно, единственное общее, что есть у меня и Барака Обамы, — это то, что мы оба имели честь уволить Джима Мэттиса, самого переоцененного генерала в мире. Я попросил его покинуть пост и очень этому рад. У него было прозвище — Хаос, которое мне не понравилось. Я изменил его на Бешеный Пес", — написал Трамп.

Не удержался от комментариев и сам Обама. Хотя по давней американской традиции критика в адрес действующих президентов от их предшественников — дурной тон. "События прошедших двух недель говорят о вызовах и структурных проблемах в США, решение которых было пущено на самотек. Это результат долгой истории рабства, дискриминации и институционального расизма", — уверен Обама.

Институциональный расизм Америка преодолела еще в конце 60-х при Мартине Лютере Кинге и во время маршей на Вашингтон. Нынешние проблемы — производные от тех социальных ловушек, которыми окружена жизнь афроамериканцев. Но в предвыборный год разбираться со всем этим недосуг. Демократы добились главного.

По данным опросов, проведенных уже после событий в Миннеполисе, общественниками из NPR и PBS, 67% американцев считают, что Трамп усилил расовые противоречия. Показательно, что 29% из них — республиканцы. То есть раскол трамповских сторонников, о необходимости которого так долго говорили либеральные политтехнологи, свершился.

Роль полиции в США традиционно была очень значительной в системе государства. Ей всегда было позволено действовать жестко, а правосудие в случае чего по обычаю вставало на сторону полицейских. Такое положение объяснялось просто — полиция как организм стоит прежде всего на страже частной собственности. А частная собственность — краеугольный камень американской системы и центральный элемент американской мечты. Сейчас, когда полицию в США бросили и унизили, сделав виновными всех полицейских, возникает риск разрушения многого.