День рождения Церкви: как на Псковщине отметили Троицу

7 июня православные верующие отмечают День Святой Троицы (Пятидесятницу) — один из 12 главных церковных праздников, символизирующий единство Бога в трех его ипостасях — Отца, Сына и Святого Духа. Праздник считается днем рождения нашей Святой Матери-Церкви.

В праздник Святой Троицы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме Святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкино. По окончании литургии Предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь:

"Cегодняшний день, день рождения Святой Церкви, — это особый день, когда мы, обращаясь к Господу, просим и на нас, недостойных, не переставать изливать через церковные таинства силу Божественной благодати, чтобы немощное человеческое могло восполняться безгранично могущественной Божественной благодатью", — отметил Патриарх Кирилл.

Под высоким куполом неба, в ослепительных ризах - в цвет праздника малахитовых - на фундаментах древних церквей служили Божественную литургию.

"COVID, в храмах мы боимся служить, поэтому решили служить на улице. И особенно в Пскове, где храмы XI века. Мы сегодня как бы перенеслись во времени. Это традиция, что собираются вокруг жертвенника христиане, это традиция самой древней Церкви Апостольской", — сказал Тихон, митрополит Псковский и Порховский.

Выносной алтарь, у которого митрополит Тихон молился с духовенством, установили ровно на месте того храма, где столетия назад Александр Невский отслужил благодарственный молебен после победы над захватчиками на Чудском озере.

Довмонтов город, где служили Божественную литургию, называют псковскими Помпеями, что хоть и красочная метафора, но не вполне верно. Ведь эти 10 фундаментов, уже открытых археологами, и те, что еще остаются под землей, — огромный пласт именно христианской культуры.

Праздник Святой Троицы — день рождения Церкви. А для Псковской земли он еще и престольный. Без горячей веры — тысячелетие назад поняли псковичи — этот русский рубеж не устоял бы под беспощадными ударами католического Запада.

"Это было стремление псковичей найти защиту, и такой защитой стало православие. Псков так и называют — город Святой Троицы. А еще чаще — дом Святой Троицы", — отметил Александр Голышев исполняющий обязанности директора Псково-Изборского музея заповедника.

Троицкий собор. Первый храм здесь возвели здесь еще задолго до Крещения Руси. Внимательный исследователь обязательно увидит железные скобы, намертво вмурованные в темную кладку. Это первый на Руси храм, посвященный Святой Троице. Основать его велела княгиня Ольга, бабушка крестителя Руси. Здесь перед Ледовым побоищем молился князь Александр Невский. Так что эти древние камни действительно видели многое.

Монах Антоний показывает нам сакральное пространство за верхним ярусом резного иконостаса. "Сюда никто не попадает никогда. Это аутентичная кладка. Оригинальная. Она не восстановленная, она была и осталась как есть. Из плитняка был построен весь Троицкий собор", — рассказал монах Антоний.

К празднику собор украсили, как и следует, молодыми березами. "Люди городские отвыкают от природы, от красоты Божьего мира, и это нам напоминает, что мы здесь находимся, как в Эдемском саду", — отметил монах Антоний.

Эдемом суровая псковская земля, конечно, не была. Об исторических испытаниях напоминает 600-летняя Чирская икона. Чудотворный образ, который обносили вокруг города, во время всех эпидемий, не исключая нынешнюю. Одно из таких губительных поветрий унесло жизнь изборского князя Евстафия. Его саркофаг стоит в усыпальнице псковских князей и митрополитов, в самой недоступной и самой чтимой — заалтарной — части собора.

В стенах собора замурованы и другие захоронения. "В этих стенах есть тайные комнаты, в которых, предположительно, покоится множество захоронения псковских князей", — рассказал монах Антоний.

Воин и монах — два главных архетипа псковской земли. Исторический Псков — это не только твердыня державы, один из очагов культуры и цивилизационная граница, это важный рубеж веры. Именно отсюда Русская Церковь осуществляла миссионерскую деятельность в отношении соседних племен и народов. Но в отличие от соседей эта проповедь была не насильственной, а мирной. И сама псковская земля дала Христианской Церкви многих прославленных молитвенников, подвижников, пустынножителей и первоиерархов. И, конечно, — еще больше храмов и монастырей. Они здесь повсюду.

Неустанными стараниями деятельного митрополита Тихона храмы на Псковщине не только восстанавливаются, но и умножаются. В эти дни литургию в них по велению владыки будет служить и в честь Троицы, и в честь героев-медиков, которые борются за жизни людей в период пандемии.

"Мы спросили, может, чем-то помочь, может, финансово, продуктами. Они сказали: "Молитесь". Настолько им тяжело. И сейчас по всем храмам Псковской области будут молиться за этих великих людей. Низкий им поклон", — подчеркнул митрополит Тихон.