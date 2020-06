Южнокорейский бой-бэнд пожертвовал миллион долларов движению Black Lives Matter

Один миллион долларов пожертвовали южнокорейская музыкальная группа Beyond The Scene (BTS) и звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment движению в поддержку протестов против расового насилия Black Lives Matter. Музыканты заявили, что выступают против расовой дискриминации, осуждают насилие и требуют права на уважение для всех.

На днях группа опубликовала в "Твиттере" пост против расовой дискриминации с аналогичным текстом и хештегом #BlackLivesMatter. Нынешний шаг группы породил кампанию по сбору средств под хештегом #MatchAMillion для различных организаций, поддерживающих движение Black Lives Matter. Уже собрано больше 500 тысяч долларов.

우리는 인종차별에 반대합니다.

우리는 폭력에 반대합니다.

나, 당신, 우리 모두는 존중받을 권리가 있습니다. 함께 하겠습니다.



We stand against racial discrimination.

We condemn violence.

You, I and we all have the right to be respected. We will stand together.#BlackLivesMatter