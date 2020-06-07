"Города трудовой доблести": без них Победа была бы невозможна

Уже скоро в России появятся "Города трудовой доблести". Таким образом, будет увековечен подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Раньше такого почетного звания не было, но зимой закон о присвоении был принят, и сейчас идет отбор претендентов. Пока на то, чтобы стать "Городом трудовой доблести", поданы 20 заявок. 1 июля, в день проведения референдума по поправкам в Конституцию, планируется сбор подписей в поддержку городов-кандидатов.

"Думаю,что это во всех смыслах правильно. Действительно,1 июля одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию в наших городах-претендентах будет организован сбор подписей в поддержку этой инициативы. Разумеется, это должно происходить не на участках для голосования, на соседних территориях в непосредственной близости. Идеальным были бы уличные пикеты", — сказал Александр Хинштейн, координатор проекта "Историческая память", заместитель секретаря Генерального совета "Единой России".

Свет 75 победных лет разгорается в печах Новокузнецкого металлургического комбината. У разливочного стана — внуки и правнуки тех, кто в 1941-м начинал плавить танковую броню. Первые в мире, потому что до них в мартеновских печах этого никто не делал. Сегодня они в тишине музеев с пожелтевших фото шлют нам свой завет.

"Более пятидесяти тысяч тяжелых танков были изготовлены из новокузнецкого металла, более 100 миллионов тонн снарядов, более 45 тысяч самолетов", — рассказал Александр Шевляков, ветеран труда Новокузнецкого металлургического комбината.

В музее Новокузнецкого комбината — один из 400 собранных здесь автоматов ППШ, с именной табличкой: "Сибирякам от сталевара Чалкова".

Удивительная история. За плечами Александра Чалкова 108 скоростных плавок — рекорд. Он награжден Государственной премией.

А еще из кузнецовского металла делали фронтовые эшелоны, рельсы, комплектующие для знаменитых "Катюш", каски, кружки, котелки.

"Уже в 1942 году кузнецкие металлурги добились того, что кузнецкая сталь начала равняться немецкой, а чуть позже и превосходить", — вспоминает историк Петр Лизогуб.

За Урал вывезли всю промышленность. Иркутск, Красноярск. Отправляли на фронт бойцов. Принимали раненых. Томск обеспечивал родину продуктами.

Десятки медалей, трудовая книжка — эти семейные реликвии ветерана тыла Ивана Старовойтова всегда будут напоминать о трудовом подвиге, как хрупкий 8-летний мальчишка освоил тяжелую мужскую профессию и стал бригадиром хлеборобов — таких же школьников.

В декабре 1941-го в Томск прибыл первый эшелон с рабочими заводов "Москабель" и "Электропровод". Через 4 месяца страна получила первую продукцию. Буквально в поле наладили производство саперных проводов и для полевой связи. А мужчины — на фронте. Рвались в бой и мальчишки. Но их сражение за Победу — это работа у станка вместе с матерями и сестрами. Первая запись в трудовой — в 14 лет.

"Работали с утра до ночи. Под одним девизом трудилась своя страна: "Все для фронта, все для Победы!" Вся страна так жила. На 800 граммов рабочая карточка. Учились профессии прямо на заводе", — рассказала Елена Третьякова, дочь ветерана Виктора Каштанова.

В Нижнем Новгороде врачи, ученики, преподаватели — все как один голосуют за присвоение столице Приволжья звания "Город трудовой доблести и славы". Нынешние рабочие промышленных гигантов — уже четвертое поколение, чью жизнь и судьбу с заводами связала война. И в этих памятниках у проходных — танках, "Катюшах", полуторках — особый и понятный смысл: градообразующие предприятия — ГАЗ, "Красное Сормово", 21-й авиационный и очень много других.

"То, что было произведено и поставлено на фронт из Горьковской области, варьируется от 30 до 45%, то есть Горьковская область дала больше трети вооружения, которое произвели за годы войны", — рассказал Евгений Лебедев, председатель Заксобрания Нижегородской области.

Горьковский машиностроительный во время войны налаживает выпуск артиллерийских орудий: знаменитые пушка Грабина — один из символов Победы.

Телевизионный завод в Горьком, нынешнем Нижнем Новгороде, и сейчас производит установки слежения. А начиналось все с полевых раций. Связист Евгений Макаров с горьковской радиостанцией РАФ прошел от Москвы до Берлина.

В октябре 1941-го сормовичи отправили в действующую армию первый эшелон "тридцатьчетверок". Маршал Жуков скажет потом: "Эта помощь пришла вовремя и сыграла большую роль в битве за Москву".

Сегодня, когда со стапелей завода "Красное Сормово" спускают на воду очередное судно или когда над Нижним проходят тренировочные полеты, смотреть идут семьями, с детьми. И думаешь о сопричастности к чему-то большому и важному, ведь то, что не осилит один, смогут осуществить поколения.

И еще один только факт. В далеком Забайкалье при отправке на фронт бойцов была впервые исполнена песня "Я по свету немало хаживал, мерз в землянках". Песня "Дорогая моя столица, золотая моя Москва", ставшая военным гимном Москвы. Песню эту впервые пела крошечная дивизионная станция под Улан-Удэ. Пела о Москве, далекой и находящейся в смертельной опасности. Пела о себе и стране, которую подняла и сплотила любовь к Родине.