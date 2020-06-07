Главный раввин России заразился коронавирусом

В воскресенье стало известно, что главный раввин России Берл Лазар инфицирован коронавирусом. Об этом сообщил в своем Facebook глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.

Он уточнил, что диагноз раввина Лазара подтвержден. Состояние главного раввина не вызывает опасений, и за ним осуществляется врачебный уход.