Нацгвардия покидает Вашингтон

Нацгвардию начинают выводить из столицы США, сообщил в своем Twitter президент США Дональд Трамп. Он отметил, что в Вашингтоне сейчас "все находится под полным контролем", и Нацгвардия может отправляться "по домам".

Ранее Трамп поблагодарил полицию, Национальную гвардию и Секретную службу США за действия в Вашингтоне во время протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Масштабный митинг против расизма прошел в американской столице в минувшую субботу, собрав более 10 тысяч человек. Эти мероприятия прошли мирно.