7 июня 202017:35

Вагнер Лав в понедельник объявит о возвращении в ЦСКА

EPA

Бразильский 35-летний нападающий Вагнер Лав в понедельник, 8 июня, объявит о своем возвращении в московский ЦСКА, об этом сообщил телекомментатор Нобель Арустамян.

"Бразилец официально объявит о переходе в ЦСКА, это практически оформленная история, стороны согласовали все детали договора, – написал Арустамян в Telegram. – Речь идет о годичном контракте, дальше все непредсказуемо".

Вагнер Лав в общей сложности провел в составе армейцев восемь лет, став за это время трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального кубка, а также выигрывал Кубок УЕФА.

На счету форварда 259 матчей, 124 гола и 53 результативные передачи за ЦСКА. Также он играл за бразильские "Коринтианс", "Фламенго", турецкие "Аланьяспор" и "Бешикташ". В активе нападающего 25 игр и девять голов за сборную Бразилии.

Сейчас

17:11

Главный раввин России заразился коронавирусом

13:37

В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

12:28

Количество умерших от коронавируса превысило 400 тысяч человек

11:39

В Эстонии мужчина устроил стрельбу на АЗС, есть жертвы

06:55

Под Красноярском обрушился автомобильный мост

06:00

Китай объявлен зоной с низким риском заражения COVID-19

02:38

В Вашингтоне прошел самый массовый и самый спокойный митинг

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В МИДе посоветовали Вашингтону вспомнить свои же советы о правах человека

В МИДе посоветовали Вашингтону вспомнить свои же советы о правах человека

56 минут назад
Работы на месте разлива топлива под Норильском значительно ускорились

Работы на месте разлива топлива под Норильском значительно ускорились

1 час назад
Ракова: более тысячи москвичей сдали кровь с антителами к коронавирусу

Ракова: более тысячи москвичей сдали кровь с антителами к коронавирусу

3 часа назад
План по восстановлению экономики: 500 мероприятий и 5 триллионов рублей

План по восстановлению экономики: 500 мероприятий и 5 триллионов рублей

6 часов назад
В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

4 часа назад
Непредсказуемый и своенравный: доктор Мясников поделился соображениями о COVID-19

Непредсказуемый и своенравный: доктор Мясников поделился соображениями о COVID-19

3 часа назад
Полицейские заинтересовались мужчиной, загоравшим в чаше Вечного огня в Приморье

Полицейские заинтересовались мужчиной, загоравшим в чаше Вечного огня в Приморье

4 часа назад
Племянница Скрипаля не верит, что Сергей и Юлия покинули Великобританию

Племянница Скрипаля не верит, что Сергей и Юлия покинули Великобританию

2 часа назад
Минздрав: ограничения по коронавирусу будут снимать, но возможна "турбулентность"

Минздрав: ограничения по коронавирусу будут снимать, но возможна "турбулентность"

5 часов назад
В Москве опять испортится погода

В Москве опять испортится погода

4 часа назад
Губернатор Подмосковья рассказал, что будет с резервными койками

Губернатор Подмосковья рассказал, что будет с резервными койками

5 часов назад
Росстат опубликовал список регионов с самыми высокими и низкими зарплатами

Росстат опубликовал список регионов с самыми высокими и низкими зарплатами

6 часов назад
Глава UFC Дэйна Уайт назвал Конора Макгрегора "пенсионером"

Глава UFC Дэйна Уайт назвал Конора Макгрегора "пенсионером"

6 часов назад
Кино по выходным: семейные тайны, перевернувшие жизнь

Кино по выходным: семейные тайны, перевернувшие жизнь

06.06.2020 13:30
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

03.06.2020 13:12
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
Книжный фестиваль "Красная площадь" только в первый день посетили 6 тысяч человек

Книжный фестиваль "Красная площадь" только в первый день посетили 6 тысяч человек

5 минут назад
Нацгвардия покидает Вашингтон

Нацгвардия покидает Вашингтон

1 час назад
Главный раввин России заразился коронавирусом

Главный раввин России заразился коронавирусом

1 час назад
Захарова рассказала об "ушах США" в европейских шпионских скандалах

Захарова рассказала об "ушах США" в европейских шпионских скандалах

2 часа назад
Захарова: Америка сеяла хаос по всему миру и получила его у себя

Захарова: Америка сеяла хаос по всему миру и получила его у себя

2 часа назад
Беспорядки в европейских столицах: лондонский сценарий повторился в Берлине

Беспорядки в европейских столицах: лондонский сценарий повторился в Берлине

3 часа назад
Китай и Россия будут вместе разрабатывать и производить вакцины от коронавируса

Китай и Россия будут вместе разрабатывать и производить вакцины от коронавируса

4 часа назад
Глава официального правительства Ливии спешно вылетает в Москву

Глава официального правительства Ливии спешно вылетает в Москву

4 часа назад
В мексиканском рехабе расстреляли 10 человек

В мексиканском рехабе расстреляли 10 человек

5 часов назад
Краснодарская молодежь бурно отметила частичное снятие карантинных ограничений. Видео

Краснодарская молодежь бурно отметила частичное снятие карантинных ограничений. Видео

5 часов назад
Количество умерших от коронавируса превысило 400 тысяч человек

Количество умерших от коронавируса превысило 400 тысяч человек

5 часов назад
Тройная кругосветка: от Кейптауна до Владивостока - на одном дыхании

Тройная кругосветка: от Кейптауна до Владивостока - на одном дыхании

5 часов назад
Мощная господдержка: как работает "социальное казначейство"

Мощная господдержка: как работает "социальное казначейство"

5 часов назад
Перевернутый автомобиль пронесся по Московскому проспекту в Петербурге. Видео

Перевернутый автомобиль пронесся по Московскому проспекту в Петербурге. Видео

6 часов назад
В Эстонии мужчина устроил стрельбу на АЗС, есть жертвы

В Эстонии мужчина устроил стрельбу на АЗС, есть жертвы

6 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 6 июня 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 6 июня 2020 года

7 часов назад
Катер пошел ко дну около известной достопримечательности на Камчатке. Видео

Катер пошел ко дну около известной достопримечательности на Камчатке. Видео

7 часов назад
Пушков объяснил Макфолу разницу между Россией и США

Пушков объяснил Макфолу разницу между Россией и США

7 часов назад
За сутки в России выявлено 8 984 заразившихся коронавирусом

За сутки в России выявлено 8 984 заразившихся коронавирусом

7 часов назад
Онищенко призвал решительнее выходить из самоизоляции

Онищенко призвал решительнее выходить из самоизоляции

7 часов назад
Гибель пожарного, получившего фатальную травму при проверке рукавов, попала на видео

Гибель пожарного, получившего фатальную травму при проверке рукавов, попала на видео

8 часов назад
Бывший баскетболист сборной Носов избил пожилую женщину-охранника

Бывший баскетболист сборной Носов избил пожилую женщину-охранника

8 часов назад
В Мурманской области построили новый госпиталь для больных с COVID-19

В Мурманской области построили новый госпиталь для больных с COVID-19

9 часов назад
Из-за ливней в Красноярском крае обрушились два моста

Из-за ливней в Красноярском крае обрушились два моста

10 часов назад
В Германии пойманы семь педофилов

В Германии пойманы семь педофилов

12 часов назад
Весь Китай объявлен зоной с низким риском заражения COVID-19

Весь Китай объявлен зоной с низким риском заражения COVID-19

12 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку