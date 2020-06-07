7 июня 202023:13 Салима Зариф

Красоты и развитие: станет ли Карелия северным Сочи?

Красоты и развитие: станет ли Карелия северным Сочи?

Республика Карелия отмечает 100-летие со дня образования. 8 июня 1920 года была создана Карельская трудовая коммуна — национальная автономия в составе молодого советского государства. Спустя три года коммуну преобразовали в Автономную Карельскую Советскую Социалистическую Республику. С чем Карелия подошла к большому юбилею?

Янтарные стволы сосен, скупое северное солнце, озера, похожие на моря, золото древних монастырей — Карелия — край, где свое обретают как паломники, так и искатели приключений. Природа здесь щедра на чудеса. Вот цветут яблони на Валааме — этим деревьям больше 200 лет. Не могут они плодоносить, однако плодоносят. В монастыре объясняют: сажали святые старцы.

Кижи — всемирное наследие. 22 главки Преображенской церкви поблескивают на солнце свежим лемехом, храм вновь предстает взору без строительных лесов. Пока единственная возможность попасть на Кижи — по Онежскому озеру в период навигации. Но скоро остров станет доступнее.

"Всегда Кижи воспринимались как остров, на который можно добраться только "Кометой", а мы сегодня дошли по дороге", — сказал Артур Парфенчиков, глава Карелии.

30 километров новой дороги до прибрежной полосы, затем всего километр на пароме. Стройка идет в рамках федерального целевого проекта.

К своему 100-летию Карелия подходит обновленной. Пять лет специальная государственная комиссия, созданная по указу президента, работала над тем, чтобы жизнь в республике качественно изменилась. Более 500 проектов за это время были реализованы в самых разных сферах — от промышленности до культуры.

Возглавил комиссию секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Один из результатов работы — новый терминал петрозаводского аэропорта. Современный, построенный с соблюдением высших стандартов безопасности и при этом очень уютный. Первых пассажиров примет в июле. Может обслуживать до трехсот человек в час.

Возрожденный Онежский судоремонтно-судостроительный завод. Три года обанкроченный завод не работал, удалось запустить вновь — и вот предприятие надолго обеспечено заказами.

"Возникли новые производства, где потребность в новых квалифицированных кадрах, рабочих местах — это тот потенциал, который сегодня очень важен и нужен для развития Республики Карелия", — подчеркнула Валентина Пивненко, депутат Госдумы, член Государственной комиссии по подготовке 100-летия Карелии.

Один из многочисленных карельских моногородов – Сегежа — буквально ожил после модернизации целлюлозно-бумажного комбината. Теперь это мощное предприятие с амбициями, а было поднято из руин.

"Огромная территория, вся в развалинах, вся в зданиях, в которых можно спокойно снимать Сталинградскую битву. Конечно, за этот период времени уже сделано много. Когда рядом будет построен новый ЦБК, это будет вообще жемчужина республики", — уверен Владимир Еевтушенков, председатель совета директоров АФК "Система".

Бесовы следки — это скала на берегу Белого моря, покрытая петроглифами. Над древними наскальными рисунками сейчас строят защитный павильон. А в новое президентское кадетское училище в Петрозаводске — оно тоже открылось в рамках госпрограммы — набирают мальчишек.

У Карелии сложная политическая и военная история. Финские войска, выступившие на стороне фашистской Германии, в 1941-м прорвали оборону республики, она была освобождена Советской армией лишь в 1944 году.

Одной из ключевых стала Тулоксинская спасательная операция.

"Эскадра с десантом смогли незаметно пройти вдоль берега и высадились с такой внезапностью, что были захвачены финны, которые двигались по дороге и не ожидали здесь встретить русских. В разработке этой операции принял участие родной дядя нашего президента, капитан второго ранга Иван Иванович Шеломов, он за данную операцию был награжден орденом ВОВ первой степени", — отметил Александр Осиев, председатель Карельской республиканской общественная организация по поиску и увековечению погибших при защите Отечества "Союз поисковых отрядов Карелии".

Иван Шеломов — тот самый человек, который спас свою сестру и мать президента Марию Путину от голодной смерти в блокаду. И в истории семьи, и в истории страны Иван Шеломов сыграл важную роль. Тулоксинская операция достигла всех намеченных целей. Она считается одной из наиболее успешных десантных операций советского Военно-морского флота в войне.

В Карелии с уважением относятся к своей истории. Вот дача Винтера на берегу Ладожского озера — это период Великого княжества Финляндского. Доктор Густав Винтер — главврач больницы в городе Сортавала — был страстным садоводом. Деревья и кустарники, привезенные им со всего мира, до сих пор растут здесь, а дача доктора стала музеем. По соседству на мысе Таруниеме — коттеджи для туристов. 10 минут на катере — и оказываешься один на один с дикой природой в окружении Ладожских шхер.

Дюма, когда путешествовал в этих местах, говорил про Ладогу: "Это очень красивая женщина с очень скверным характером". Рерих восхищался этими местами, в очертаниях видел лица людей и фигуры животных. Одна из скал называется Ястребиная – возможно, из-за этого выступа, похожего на клюв.

Туристический сезон в Карелии пока не открыт, гости ждут отмены ограничений. И гостиницы уже готовятся к приему постояльцев, большинство номеров на июль забронированы.

"Гости все время звонят, хотят приехать вновь и вновь Отель очень популярный. Рядом находится много достопримечательностей — это и остров Валаам, и каньон Рускеала, и наши знаменитые водопады", — сказала Лариса Сафонова, менеджер отеля "Точка на карте".

Концепция гостиниц "Точка на карте" разработана именно для этих мест. С шагом 100-150 километров по кольцу вокруг Ладоги. Два отеля работают, третий построен и готов к запуску, еще два в проекте. Здесь все под стать сдержанной карельской природе: экологичная отделка, материалы и цены.

Это серьезная инвестиция в регион, вклад в огромный туристический потенциал Карелии. 60 тысяч озер, 27 тысяч рек, выход к морю, рыбное богатство. Территория, в 18 раз превышающая площадь Кипра, и лишь малая ее часть не леса. Могучие ели, рвущиеся вверх сосны, заросли можжевельника, изобилие грибов и ягод. При этом час лета от Москвы, еще меньше от Петербурга, близость к Европе. Эта точка на карте ждет своего туриста. А многие уже оценили. И возвращаются в Карелию вновь и вновь дышать свежим воздухом, наслаждаться видами, кататься по лесу на квадроциклах.

В планах — строительство в местечке Рюттю горнолыжного комплекса — ландшафт позволяет, здесь хороший перепад высот и уникальный микроклимат, каждую зиму — стабильный снежный покров.

"Нам нужно делать северные Сочи. Люди любят горные лыжи. У финнов через границу — горнолыжный центр. Там ежегодно отдыхают более миллиона человек. Вот этого в Карелии сегодня не хватает", — считает Виктор Степанов, депутат Заксобрания Карелии.

Главный капитал Карелии – это, конечно, люди. И инвестиции, вложенные в человека здесь, уже дают плоды. Молодежный центр в Сортавале работает пять лет. Здесь занимаются дети всего города. Выбор богат: астрономия, дизайн, кулинария, гончарное мастерство, журналистика, фотография, живопись, музыка. Все это бесплатно, расходы берет на себя создатель молодежного центра Банк "Россия".

Центр — это современное здание северной архитектуры, его построили прямо у причала на месте снесенных пивных ларьков и назвали "Сердоболь" – так, как раньше назывался город. И за время его работы Сортавала стала действительно сердобольнее, произошли ментальные изменения. Схлынула детская преступность, дома стали краше, территория ухоженнее. Центр вдохнул в город новую жизнь и дал новые смыслы.

"Это центры нового формата, где очень много оборудования, где можно идти в ногу со временем, несмотря на то что ты живешь в небольшом городе, быть уверенным в себе и получать навыки и знания, которые, возможно, дети, живя в больших городах, не всегда имеют возможность получить", — сказала гендиректор молодежного центра Нина Вохмянина.

"Сердоболь" стал местом встреч не только детей, но и родителей, центром притяжения для творческой интеллигенции Сортавалы. В качестве педагогов здесь выступают жители города, специальное образование не требуется, главное — чтобы человек был сам увлечен своим делом и мог бы увлечь детей. Ребенок при этом свободен в своих предпочтениях, можно пробовать все и в любой момент сменить, скажем, шахматный клуб на клуб диджеев. Одна из основных задач "Сердоболя" — научить детей делать что-то самостоятельно, в том числе и выбор. Так закаляется характер, а он в Карелии соответствует природе: строгий, северный и гордый.

Текст: "Вести недели"

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