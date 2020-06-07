По факту похищения сына известного адвоката возбуждено дело

Возбуждено уголовное дело по факту похищения подростка в Московской области. РИА Новости уточняют со ссылкой на неназванный источник, что речь идет о сыне московского адвоката Константина Скрыпника.

Ранее сообщалось, что под Ногинском был найден похищенный сын адвоката Скрыпника со связанными руками. Юноша рассказал, что провел несколько часов в каком-то подвале в наручниках, а сюда его привезли на машине. Мальчик исчез, уйдя на прогулку из дома в Солнечногорском районе Московской области. После этого на телефон родителей стали поступать смс-сообщения с угрозами.

Скрыпник рассказал ТАСС, что похищение его сына связано с расследованием уголовного дела в отношении банды Аслана Гагиева. Скрыпник проходит по делу как свидетель. По его мнению, злоумышленники оперативно получают информацию о том, что происходит в рамках расследования дела и пытаются совершать "упреждающие действия" в виде похищения, надеясь таким образом оказать давление на свидетелей. Сейчас Скрыпник намерен добиваться включения его семьи в программу по защите свидетелей в связи с реальной угрозой их жизни.

Банда Гагиева возникла в 2004 году в Северной Осетии. Преступники занимались заказными убийствами. Их жертвами стали мэр Владикавказа Виталий Караев, владелец банка "Национальный капитал" Дмитрий Плытник, негласный владелец банка "Кредиттраст" Александр Слесарев, а также председатель правления банка "Кутузовский" Олег Новосельский., начальник отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Северной Осетии Марк Мецаев, майор милиции Илья Касрадзе, руководитель отдела уголовного розыска МВД республики Виталий Чельдиев и его сын – всего следователи установили причастность банды к 80 убийствам.