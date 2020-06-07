Чемпионат Белоруссии. БАТЭ не смог обыграть "Витебск", ведя 2:0 к 79-й минуте

В матче 12-го тура чемпионата Белоруссии по футболу "Витебск" на поле домашнего стадиона сыграл вничью с борисовской командой БАТЭ – 2:2. Гости к 79-й минуте вели в счете 2:0, но удержать преимущество не смогли.

В составе "желто-синих" голами отметились Павел Нехайчик (14-я минута) и Станислав Драгун (58), а у хозяев поля мячи забили Сергей Волков (79) и Александр Ксенофонтов (90).

Стоит отметить, что в составе "Витебска" весь матч отыграл российский защитник Даниил Чалов – старший брат нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Также на 58-й минуте на поле в составе "северян" вышел еще один россиянин Илья Васильев.

БАТЭ довел беспроигрышную серию в чемпионате страны до десяти матчей (восемь побед, две ничьи) и с 26 очками лидирует в турнирной таблице, а "Витебск", завершивший пятый матч кряду вничью, расположился на 12-й строчке, имея в активе 15 очков.

Напомним, чемпионат Белоруссии, в отличии от других европейских лиг, не был остановлен из-за угрозы распространения коронавируса. На сегодняшний количество заразившихся COVID-19 в мире превысило семь миллионов человек.