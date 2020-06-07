Абрамович купил "Крик" Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик".

Цена полотна — 120 миллионов долларов. Торги в аукционном доме Sotheby's длились порядка 15 минут. Стартовая цена картины — 50 миллионов долларов, сообщается в телеграм-канале аукционного дома.

Всего за свою жизнь норвежский импрессионист написал четыре версии "Крика". И лишь одна из них находится в частной коллекции. Именно это полотно и купил Абрамович. Ранее картина принадлежала американскому финансисту и коллекционеру искусства Леону Блэку. Он заплатил за нее немногим менее 120 миллионов долларов, во время торгов 2012 года это была абсолютно рекордная сумма для произведения искусства.