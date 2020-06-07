Станислав Черчесов посетил товарищеский матч "Локомотив" – "Динамо"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетил контрольный матч между московскими "Локомотивом" и "Динамо" (1:1). Фотографию Черчесова на трибунах опубликовала пресс-служба железнодорожников в Twitter.

Ранее 56-летний специалист в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" оценил работу РФС и РПЛ по возобновлению чемпионата страны, высказался об уходе Юрия Семина с поста главного тренера "Локомотива", а также рассказал о том, что ждет национальную команду осенью.

Напомним, в мае состоялось заседание Исполкома РФС, на котором было принято решение возобновить РПЛ в июне. В первом после перерыва матче "Локомотиву" 21 июня будет противостоять "Оренбург", а "Динамо" в тот же день встретится с "Краснодаром".