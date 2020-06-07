Бундеслига. "Шальке" не смог обыграть "Унион", "Аугсбург" и "Кельн" поделили очки

В матче 30-го тура чемпионата Германии берлинский "Унион" на поле домашней арены сыграл вничью с "Шальке-04" – 1:1. У хозяев поля голом отметился Роберт Андрих (11-я минута), а у гостей отличился Джонджо Кенни (28).

"Шальке" прервал серию из четырех поражений и с 38 очками занимает десятое место в турнирной таблице, а "Унион" расположился на 14-й строчке, имея в активе на шесть очков меньше.

В параллельном матче чемпионата Германии "Аугсбург" вырвал ничью в матче с "Кельном" (1:1) благодаря голу Филиппа Макса за две минуты до конца основного времени. У "красно-белых" мяч на 85-й минуте забил Антони Модест.