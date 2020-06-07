Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины до 2022 года

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) объявила о продлении контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. 43-летний специалист подписал новое соглашение, рассчитанное до 31 декабря 2022 года.

Шевченко возглавил национальную команду своей страны летом 2016 года. Под его руководством сборная Украины сыграла 33 матча – 19 побед, девять ничьих, пять поражений. Андрей Николаевич вывел своих подопечных в элитный дивизион Лиги наций, а также на Евро-2020, который перенесен на 2021 год.

Наставник "жовто-блакитных", будучи игроком, выступал за киевское "Динамо", итальянский "Милан" и английский "Челси". В составе "красно-черных" Шевченко выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, чемпионата Италии, а также признавался лучшим футболистом Европы.