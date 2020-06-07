Максим Митрофанов: вариант с досрочным завершением РПЛ тоже рассматривался

Директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возобновлении чемпионата России, который в марте был прерван из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

15 мая состоялось заседание Исполкома РФС в формате видеоконференции, на котором было принято решение возобновить турнир в июне.

"Вопросом рестарта РПЛ занималось достаточно большое количество людей, – заявил Митрофанов в эфире радиостанции "Маяк". – Прежде всего, президент РФС Александр Дюков, генеральный секретарь Александр Алаев. Руководство лиги во главе с Сергеем Прядкиным несомненно приложили огромные усилия, для того чтобы все это состоялось".

По словам Митрофанова, возобновить чемпионат России было, с одной стороны, легко, с другой стороны, тяжело: "Решение принималось в период, когда все-таки огромное количество ограничений действовало в различных регионах". Также директор по развитию РФС сообщил, что вариант с досрочным завершением соревнования тоже рассматривался.

"Но все-таки, взвесив все "за" и "против", приняли решение, что наиболее правильным шагом было бы продолжение соревнований премьер-лиги, и в этом случае сезон-2020/21 начинается сразу, и Кубок России мы можем проводить, и клубы подходят к новому сезону уже подготовленные".

Помимо этого, специалист высказался о тех десяти процентах болельщиков, которым позволят посетить трибуны во время матчей чемпионата России: "Нам кажется, что было бы неправильно со стороны РФС указывать клубам, исходя из каких принципов, они должны определять те самые 10 процентов болельщиков".

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило семь миллионов человек.