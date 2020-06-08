ЧП в Москве: в прохожих из окна стрелял старший по подъезду

Полиция штурмом взяла квартиру на улице Строителей, откуда велась стрельба по людям. По предварительной информации, стрелял старший по подъезду Дмитрий Павлов; он задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве. В результате ЧП пострадали два человека.

Первые сообщения стали появляться полтора часа назад: из окна второго этажа по адресу Строителей, д. 5, корп 3 неизвестный ведет стрельбу из охотничьего ружья; была информация, что мужчина пьян. Очевидцы сообщили, что стрельба длилась примерно двадцать минут.

Сначала говорили об одном раненом, потом о втором. Это мужчина и женщина, они ждали такси и стали случайными жертвами стрельбы.

По предварительным данным, стрелял Дмитрий Павлов – старший по подъезду. По крайней мере, по словам очевидцев, стрельба велась из окон его квартиры. Была информация о том, что он недавно развелся с женой.

В результате штурма мужчина задержан; он ранен.