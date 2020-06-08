Стрельба по людям в Москве: подробности ЧП

В Москве выясняют обстоятельства происшествия на северо-западе столицы. Неизвестный открыл стрельбу из окна жилого дома, пострадали двое прохожих. При задержании подозреваемый оказал сопротивление и был ранен. Заведено уголовное дело.

Грохот возле дома на юго-западе Москвы начался вечером в воскресенье около половины одиннадцатого. Жители спального района думали, что это петарды — одна из забав хулиганов-подростков.

"Как минимум двадцать минут была стрельба. Тогда я думала, что это просто хлопки, — говорит Наталья, очевидец происшествия. — Очень долгие хлопки, я подумала, что это петарды. И тут, когда я вышла гулять с собаками, услышала — девушка сильно закричала".

Оказалось, совсем не детская шалость. Девушка, крик которой слышали соседи, была одной из пострадавших; она получила огнестрельное ранение. Позже выяснится, что еще один раненый — мужчина.

На кадрах с камеры наружного наблюдения отчетливо виден момент, когда прохожий хватается за левое бедро и падает на тротуар. Первые официальные комментарии: стреляют из окна второго этажа.

Поступила информация о звуках выстрелов в одном из домов. На место выехали сотрудники полиции, которые по прибытии установили, что неизвестный произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.

Квартал оцеплен в считаные минуты: полиция, спасатели, медики. Начались долгие переговоры — около двух часов полицейские пытаются убедить стрелка сдаться, но мужчина — по некоторым данным, в состоянии сильного опьянения — не просто не сдает оружие, но продолжает пальбу. В результате силовики вынуждены идти на штурм.

Через несколько минут из подъезда выносят мужчину и кладут на медицинскую каталку. Видно, что врачи используют мобильный аппарат искусственной вентиляции легких.

По предварительным данным, стрельбу из охотничьего ружья из окон своей квартиры устроил бывший гендиректор завода "Серп и молот". 50-летний Дмитрий Павлов занимал эту должность в 2013 году. Есть информация, что он не проработал там и двух месяцев — договор с ним был расторгнут. Впрочем, сейчас эти сведения проверяют следователи.

В результате перестрелки во время задержания один из сотрудников был ранен. Следственный комитет возбудил три уголовных дела — по статьям "Покушение на убийство", "Хулиганство" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".