Тема:

Коронавирус 1 час назад

8 июня 202006:49 Николай Соколов

Выход из карантина все страны переживают по-разному

Выход из карантина все страны переживают по-разному

В Европе сегодня начинается новый этап ослабления мер против коронавируса. Так, в Испании возобновляют киносъемки, хотя до премьерных показов еще далеко, ведь кинотеатры по-прежнему закрыты. А в Португалии прошел первый после пандемии концерт для тысяч зрителей. Почему эти соседние страны по-разному выходят из карантина?

Вместо фразы "камера-мотор" операция "дезинфекция". Коронавирус приостановил почти на три месяца съемки популярных испанских сериалов и фильмов. Теперь, соблюдая специальный протокол, актеры возвращаются на площадку. Для всех участников съемочного процесса за кадром обязательно ношение маски.

Многие сценарии приходится менять. Минимальны эпизоды с тесным контактом. Больше всего пострадают мелодрамы, где главные герои любовных сцен уж точно не могут соблюдать дистанцию.

"Это, конечно, странные ощущения, потому что мы должны держать безопасную дистанцию, носить маску и перчатки. Во время съемок фильма мы все много кричим, особенно на открытых пространствах, и кричать с маской непросто. Первый день был необычным, но постепенно привыкаем", — рассказывает кинорежиссер Мануэль Веласко.

Кинотеатры, концертные залы в Испании откроются в большинстве территорий в последнюю фазу послаблений, чего не скажешь о соседней Португалии.

На одно из первых больших театральных шоу показательно приезжает президент страны. В Португалии в 10 раз меньше число заболевших, коронавирус почти под контролем. Места массового пребывания людей, как этот театр, принимают сегодня около двух тысяч человек.

При этом за прошлую неделю в пригородах Лиссабона, где проживает бедное население, выявлено несколько сотен случаев заболевания. Впрочем, в открытые рестораны и кафе вряд ли эти португальцы заходят. Слишком дорого.

Послабления наконец-то даже в Латинской Америке — в наиболее пострадавшей Бразилии. Но не в столице страны, где все еще тысячи заболевших, а в самом популярном туристическом городе. В Рио-де-Жанейро тоже открываются рестораны и террасы с соблюдением мер безопасности. Правда, получить разрешение - не значит заработать. Сами владельцы бизнеса на пляже принимать гостей не спешат. Ситуация пока вызывает вопросы.

"Пока еще рановато все это открывать. У нас очень серьезная ситуация с болезнью, поэтому я думаю, что с нашей стороны было бы опрометчиво открывать все сразу", — говорит продавец на пляже Копакабана Роберту де Сильва.

Эпицентр эпидемии коронавируса сейчас именно в Латинской Америке. Но похожая ситуация складывается и в Африке из-за слабого развития медицины и доступности услуг.

Впрочем, не в каждой стране континента обстановка одинакова. На юге Африки сегодня открываются религиозные объекты, которые были закрыты несколько месяцев. Все та же дистанция, проверка температуры на входе и антисептики.

"Мы сделали все необходимые приготовления. Нам удалось продезинфицировать зал, купить антисептики, термометры. А еще мы фиксируем контактные данные тех, кто приходит", — говорит представитель церкви Жан Вилли Тшитенга.

Авиасообщение с Африкой и Америкой Европа, скорее всего, наладит в самый последний момент с учетом сложившейся обстановки. В Евросоюзе общего решения по открытию границ для граждан других стран все еще не принято.

Запустившая послабления еще в конце апреля Чехия сегодня уже сняла почти все ограничения, но международного туризма так и нет. Ущерб экономике почти 100 миллиардов крон. Чтобы спасти ситуацию, развивают внутренний туризм, почти везде скидки.

Расчет на внутренний туризм сначала сделала и Испания. Но главным клиентом здесь всегда был зарубежный турист. То же самое и в Италии. Потому главы двух стран направили письмо в ЕС, чтобы быстрее решить пограничный вопрос. Ведь уже 50 процентов территории Испании вступают в третью, последнюю фазу выхода из карантина. Мадрид и Барселона в фазу номер два. Статистика улучшается.

"В случае внешних границ, а не внутренних границ Европейского союза в Шенгенской зоне, а также границ третьих стран, критерии должны быть общими и основываться на пороговых значениях воздействия коронавируса в этих странах", — говорит премьер-министр Испании Педро Санчес.

Те самые безопасные коридоры. Если в стране отправления и прибытия ситуация с вирусом аналогичная, то авиасообщение может возобновиться. Впрочем, точных дат не называют. Решение об открытии наземных границ с Португалией и Францией испанские власти опять отменили.

Ранее по теме

Сейчас

08:25

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих

06:15

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

02:57

В Берлине по запросу США арестован российский диджей

23:11

Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы

17:11

Главный раввин России заразился коронавирусом

13:37

В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

12:28

Количество умерших от коронавируса превысило 400 тысяч человек

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Стрельба по людям в Москве: подробности ЧП

Стрельба по людям в Москве: подробности ЧП

2 часа назад
МЧС усилило группировку спасателей в Норильске

МЧС усилило группировку спасателей в Норильске

1 час назад
Россия с 15 июля может частично возобновить международное авиасообщение

Россия с 15 июля может частично возобновить международное авиасообщение

2 часа назад
Власти Миннеаполиса намерены расформировать департамент полиции

Власти Миннеаполиса намерены расформировать департамент полиции

39 минут назад
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

2 часа назад
Выход из карантина все страны переживают по-разному

Выход из карантина все страны переживают по-разному

1 час назад
Российские операторы раскрыли, какие смартфоны используют абоненты

Российские операторы раскрыли, какие смартфоны используют абоненты

20 минут назад
При строительстве ж/д пути в Мурманской области взрывают скальные породы

При строительстве ж/д пути в Мурманской области взрывают скальные породы

1 час назад
Демонстранты в США перекрыли движение в районе штаб-квартиры ООН

Демонстранты в США перекрыли движение в районе штаб-квартиры ООН

2 часа назад
"Города трудовой доблести": без них Победа была бы невозможна

"Города трудовой доблести": без них Победа была бы невозможна

10 часов назад
План по восстановлению экономики: 500 мероприятий и 5 триллионов рублей

План по восстановлению экономики: 500 мероприятий и 5 триллионов рублей

19 часов назад
Племянница Скрипаля не верит, что Сергей и Юлия покинули Великобританию

Племянница Скрипаля не верит, что Сергей и Юлия покинули Великобританию

16 часов назад
В Берлине по запросу США арестован российский диджей

В Берлине по запросу США арестован российский диджей

5 часов назад
Акция "Пожалуйста, дышите!": поддержите врачей

Акция "Пожалуйста, дышите!": поддержите врачей

11 часов назад
Кино по выходным: семейные тайны, перевернувшие жизнь

Кино по выходным: семейные тайны, перевернувшие жизнь

06.06.2020 13:30
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

03.06.2020 13:12
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
В Бельгии мирная акция против расизма переросла в столкновения

В Бельгии мирная акция против расизма переросла в столкновения

2 часа назад
Российские дипломаты, высланные из Чехии, прилетели в Москву

Российские дипломаты, высланные из Чехии, прилетели в Москву

3 часа назад
Мадуро: Россия, Китай, Иран и Куба - настоящие друзья Венесуэлы

Мадуро: Россия, Китай, Иран и Куба - настоящие друзья Венесуэлы

4 часа назад
Цена нефти Brent превысила 43 доллара впервые с 6 марта

Цена нефти Brent превысила 43 доллара впервые с 6 марта

5 часов назад
Сергей Кургинян: колокол звонит по Трампу

Сергей Кургинян: колокол звонит по Трампу

8 часов назад
Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины до 2022 года

Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины до 2022 года

10 часов назад
Американцы не могут поделить награбленное

Американцы не могут поделить награбленное

10 часов назад
Абрамович купил "Крик" Мунка за $120 миллионов

Абрамович купил "Крик" Мунка за $120 миллионов

10 часов назад
Донбасс воюет на двух фронтах

Донбасс воюет на двух фронтах

10 часов назад
Немецкий министр предложил создать "НАТО в области здравоохранения"

Немецкий министр предложил создать "НАТО в области здравоохранения"

10 часов назад
Расовые противоречия "раскололи" трамповских сторонников

Расовые противоречия "раскололи" трамповских сторонников

11 часов назад
Бунт в Америке: анархия как она есть

Бунт в Америке: анархия как она есть

11 часов назад
Как российские ученые подобрали ключ к COVID-19

Как российские ученые подобрали ключ к COVID-19

11 часов назад
Экологическая катастрофа под Норильском: каков настоящий масштаб аварии

Экологическая катастрофа под Норильском: каков настоящий масштаб аварии

11 часов назад
ЦИК: на участке для голосования заразиться негде

ЦИК: на участке для голосования заразиться негде

12 часов назад
Пропавший в Башкирии ребенок найден живым

Пропавший в Башкирии ребенок найден живым

12 часов назад
По факту похищения сына известного адвоката возбуждено дело

По факту похищения сына известного адвоката возбуждено дело

12 часов назад
Захарова: не в интересах чехов портить отношения с Москвой

Захарова: не в интересах чехов портить отношения с Москвой

13 часов назад
Книжный фестиваль "Красная площадь" только в первый день посетили 6 тысяч человек

Книжный фестиваль "Красная площадь" только в первый день посетили 6 тысяч человек

13 часов назад
В МИДе посоветовали Вашингтону вспомнить свои же советы о правах человека

В МИДе посоветовали Вашингтону вспомнить свои же советы о правах человека

14 часов назад
Южнокорейский бой-бэнд пожертвовал миллион долларов движению Black Lives Matter

Южнокорейский бой-бэнд пожертвовал миллион долларов движению Black Lives Matter

14 часов назад
Захарова: Америка сеяла хаос по всему миру и получила его у себя

Захарова: Америка сеяла хаос по всему миру и получила его у себя

16 часов назад
Непредсказуемый и своенравный: доктор Мясников поделился соображениями о COVID-19

Непредсказуемый и своенравный: доктор Мясников поделился соображениями о COVID-19

17 часов назад
Краснодарская молодежь бурно отметила частичное снятие карантинных ограничений. Видео

Краснодарская молодежь бурно отметила частичное снятие карантинных ограничений. Видео

19 часов назад
Тройная кругосветка прошла на одном дыхании

Тройная кругосветка прошла на одном дыхании

19 часов назад
Мощная господдержка: как работает "социальное казначейство"

Мощная господдержка: как работает "социальное казначейство"

19 часов назад
Глава UFC Дэйна Уайт назвал Конора Макгрегора "пенсионером"

Глава UFC Дэйна Уайт назвал Конора Макгрегора "пенсионером"

19 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 6 июня 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 6 июня 2020 года

21 час назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку