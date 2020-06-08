Выход из карантина все страны переживают по-разному

В Европе сегодня начинается новый этап ослабления мер против коронавируса. Так, в Испании возобновляют киносъемки, хотя до премьерных показов еще далеко, ведь кинотеатры по-прежнему закрыты. А в Португалии прошел первый после пандемии концерт для тысяч зрителей. Почему эти соседние страны по-разному выходят из карантина?

Вместо фразы "камера-мотор" операция "дезинфекция". Коронавирус приостановил почти на три месяца съемки популярных испанских сериалов и фильмов. Теперь, соблюдая специальный протокол, актеры возвращаются на площадку. Для всех участников съемочного процесса за кадром обязательно ношение маски.

Многие сценарии приходится менять. Минимальны эпизоды с тесным контактом. Больше всего пострадают мелодрамы, где главные герои любовных сцен уж точно не могут соблюдать дистанцию.

"Это, конечно, странные ощущения, потому что мы должны держать безопасную дистанцию, носить маску и перчатки. Во время съемок фильма мы все много кричим, особенно на открытых пространствах, и кричать с маской непросто. Первый день был необычным, но постепенно привыкаем", — рассказывает кинорежиссер Мануэль Веласко.

Кинотеатры, концертные залы в Испании откроются в большинстве территорий в последнюю фазу послаблений, чего не скажешь о соседней Португалии.

На одно из первых больших театральных шоу показательно приезжает президент страны. В Португалии в 10 раз меньше число заболевших, коронавирус почти под контролем. Места массового пребывания людей, как этот театр, принимают сегодня около двух тысяч человек.

При этом за прошлую неделю в пригородах Лиссабона, где проживает бедное население, выявлено несколько сотен случаев заболевания. Впрочем, в открытые рестораны и кафе вряд ли эти португальцы заходят. Слишком дорого.

Послабления наконец-то даже в Латинской Америке — в наиболее пострадавшей Бразилии. Но не в столице страны, где все еще тысячи заболевших, а в самом популярном туристическом городе. В Рио-де-Жанейро тоже открываются рестораны и террасы с соблюдением мер безопасности. Правда, получить разрешение - не значит заработать. Сами владельцы бизнеса на пляже принимать гостей не спешат. Ситуация пока вызывает вопросы.

"Пока еще рановато все это открывать. У нас очень серьезная ситуация с болезнью, поэтому я думаю, что с нашей стороны было бы опрометчиво открывать все сразу", — говорит продавец на пляже Копакабана Роберту де Сильва.

Эпицентр эпидемии коронавируса сейчас именно в Латинской Америке. Но похожая ситуация складывается и в Африке из-за слабого развития медицины и доступности услуг.

Впрочем, не в каждой стране континента обстановка одинакова. На юге Африки сегодня открываются религиозные объекты, которые были закрыты несколько месяцев. Все та же дистанция, проверка температуры на входе и антисептики.

"Мы сделали все необходимые приготовления. Нам удалось продезинфицировать зал, купить антисептики, термометры. А еще мы фиксируем контактные данные тех, кто приходит", — говорит представитель церкви Жан Вилли Тшитенга.

Авиасообщение с Африкой и Америкой Европа, скорее всего, наладит в самый последний момент с учетом сложившейся обстановки. В Евросоюзе общего решения по открытию границ для граждан других стран все еще не принято.

Запустившая послабления еще в конце апреля Чехия сегодня уже сняла почти все ограничения, но международного туризма так и нет. Ущерб экономике почти 100 миллиардов крон. Чтобы спасти ситуацию, развивают внутренний туризм, почти везде скидки.

Расчет на внутренний туризм сначала сделала и Испания. Но главным клиентом здесь всегда был зарубежный турист. То же самое и в Италии. Потому главы двух стран направили письмо в ЕС, чтобы быстрее решить пограничный вопрос. Ведь уже 50 процентов территории Испании вступают в третью, последнюю фазу выхода из карантина. Мадрид и Барселона в фазу номер два. Статистика улучшается.

"В случае внешних границ, а не внутренних границ Европейского союза в Шенгенской зоне, а также границ третьих стран, критерии должны быть общими и основываться на пороговых значениях воздействия коронавируса в этих странах", — говорит премьер-министр Испании Педро Санчес.

Те самые безопасные коридоры. Если в стране отправления и прибытия ситуация с вирусом аналогичная, то авиасообщение может возобновиться. Впрочем, точных дат не называют. Решение об открытии наземных границ с Португалией и Францией испанские власти опять отменили.