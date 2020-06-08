В Бельгии мирная акция против расизма переросла в столкновения

В центре Брюсселя мирная акция против расизма переросла в столкновения. Радикально настроенные активисты закидали камнями и бутылками полицейские автомобили.

После этого они начали громить магазины. В соцсетях появились кадры разграбленных ювелирных бутиков.

Помимо этого, часть демонстрантов забралась на постамент памятника королю Леопольду Второму и начала скандировать "убийца", размахивая флагом Демократической республики Конго. Всего, по данным полиции, в протестах приняли участие 10 тысяч человек, сообщает телеканал "Россия 24".