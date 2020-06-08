Демонстранты в США перекрыли движение в районе штаб-квартиры ООН. Тем не менее митинг носит мирный характер.

А в Миннеаполисе, откуда и начались протесты после задержания афроамериканца Джорджа Флойда, власти намерены расформировать департамент полиции.

Президент Дональд Трамп распорядился, чтобы бойцы Нацгвардии, которых ранее отправили на подкрепление в Вашингтон, возвращались в свои города. А мэр Нью-Йорка отменил комендантский час, введенный из-за беспорядков.

На фоне массовых демонстраций в США усугубилась ситуация с коронавирусом. Число подтвержденных случаев заражения значительно увеличилось. Их уже почти два миллиона, сообщает телеканал "Россия 24".