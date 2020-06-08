При строительстве ж/д пути в Мурманской области взрывают скальные породы

В Мурманской области продолжается строительство новой железной дороги в обход аварийного моста. Необходимо проложить почти шесть километров путей. Накануне на одном из участков со скальной породой применили взрывчатку.

Более четырех тонн взрывчатки и 200 скважин для выравнивания пути: неподалеку от Мурманска продолжаются работы по строительству железной дороги. В город уже неделю не ходят поезда. Строителям предстоит уложить сюда почти шесть километров полотна в рекордно короткие сроки.

Уже уложены более полутора километра путей, которые рабочие соединяют и балластируют – отсыпают грунтом. На очереди еще почти столько же.

"Задействованы 550 человек, 170 единиц техники. До конца сегодняшнего дня будет уложено три километра новой рельсошпальной решетки", — говорит Виктор Голомолзин, начальник Октябрьской железной дороги.

Чуть дальше готовят полотно для укладки следующих участков. На помощь железнодорожникам в регион прибыли инженерные войска Западного военного округа. Сотня военнослужащих и почти 50 единиц техники. Главный помощник – машина БУМ-2, способная бурить в любой плоскости. С ее помощью делают шурфы глубиной до девяти метров, куда и заливают взрывчатку.

"Сложнее работы нет – готовиться к подрыву и вывозить его продукты. Сам подрыв – дело техники: заложена взрывчатка, нажата кнопка, прошел импульс и все взорвалось, а вот к нему подготовиться – самое сложное", — говорит Денис Горелышев, начальник инженерных войск общевойсковой армии Западного военного округа.

Работы ведутся круглосуточно, строителям помогает полярный день. Как заверяют в РЖД, с учетом опережения графика железную дорогу удастся запустить на два дня раньше – движение должны открыть 21 июня.