В Якутии реализуют нацпроект "Экология"

В реку Лену выпустили несколько тысяч мальков щуки. Работу в рамках нацпроекта "Экология" провели сотрудники единственного в Якутии рыбзавода. В этом году они запустят в бассейн Лены десятки миллионов мальков разных рыб.

Подросли, окрепли и готовы отправиться в дальнее плавание: десятки тысяч мальков щуки выпустили на волю. Молодь выпускают поэтапно, обеспечивая защиту от переохлаждения и нападения хищников.

"Выпускаем личинок щуки в среднее течение реки Лена. Место подбирали тихое спокойное, подходящее для личинок щук", — говорит заместитель начальника отдела сохранения водных и биологических ресурсов якутского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Владимир Бурцев.

Заводь небольшая — все для того, чтобы они быстрее смогли адаптироваться к естественной среде. Впереди у мальков множество испытаний — не каждый станет взрослой рыбой. Выживаемость выращенной молоди, по наблюдениям специалистов, должна составить 20 процентов.

Сложно поверить, как именно поначалу выглядит царская рыба. Из малька весом меньше одного грамма она может вырасти в 30-килограммовую, а то и больше особь.

Для этого и условия обеспечили соответствующие. Прямо на берегу построили временные "ясли" — бассейны с водой прямо из реки Лена, где они могут спокойно вылупиться из икры. В ближайшем будущем эту временную конструкцию заменит полноценный завод по воспроизводству рыбы.

А пока каждая икринка — это результат работы единственного на территории Якутии рыбзавода. Здесь воспроизводят икру, растят мальков и молодь. Благо, условия это позволяют — по оснащению рыбзавод не уступает ведущим рыбоводческим хозяйствам России, переняв не только их опыт, но и технологии разведения.

"У нас четыре смены рыбоводов на заводе, которые друг друга меняют. Этот процесс не останавливается, потому что нужен круглосуточный уход. Кислород, чтобы давление воды было постоянным и температура без скачков. Отборка икры самое главное. Потому что, если мертвую икру не отбирать, она поражает живую икру", — объясняет главный рыбовод Чернышевского рыбоводного завода Елена Данилова.

Зарыбление проходит в рамках нацпроекта "Экология" и стратегического указа главы региона. Всего в этом сезоне бассейн реки Лена пополнится более чем, на 35 миллионов мальков ряпушки, пеляди, чира, щуки и осетра.