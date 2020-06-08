Власти Миннеаполиса намерены расформировать департамент полиции

Демонстранты в США перекрыли движение в районе штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Тем не менее, этот митинг носит мирный характер. А в Миннеаполисе, откуда и начались протесты после задержания афроамериканца Джорджа Флойда, власти намерены расформировать департамент полиции.

На улицах Нью-Йорка сотни протестующих. В руках плакаты — требуют прекратить убивать чернокожих и говорят о жестокости полиции. Демонстрации продолжаются уже две недели – после убийственного задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Тем не менее после многочисленных беспорядков с погромами и мародерством власти отмечают, что протесты все больше носят мирный характер. В Нью-Йорке даже отменяют комендантский час.

"С каждым днем ситуация все лучше, на улицах все больше мирных протестующих. Соответственно, количество арестов стремительно уменьшается. В связи с этим я принял решение отменить комендантский час. И честно говоря, надеюсь, это последний раз, когда он понадобился в Нью-Йорке", — заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

В Вашингтоне тоже отмечают: волна протестов идет на спад. Так что бойцы Нацгвардии США, переброшенные ранее в американскую столицу, уже завтра вернутся домой. Распоряжение отдал президент Трамп.

Тем временем настоящая война началась в СМИ. Одному из ключевых редакторов The New York Times пришлось оставить должность. Против него ополчились более восьмисот сотрудников после публикации авторской заметки сенатора-республиканца Тома Коттона, который призывал использовать военную силу против демонстрантов. Ну а городской совет Миннеаполиса – города, где и погиб Джордж Флойд, — готов расформировать департамент полиции.

"Мы полны решимости демонтировать тот полицейский аппарат, который существует сейчас в Миннеаполисе, и создать его заново с участием общественности. Сейчас мы слышим от избирателей, что полицейский департамент не обеспечивает безопасность. Часть средств, которые предназначались для городских правоохранительных органов, будет перенаправлена на другие цели", — говорит председатель муниципалитета Лайза Бендер.

К мирным акциям протеста все активнее присоединяются медработникти. Хотя они как никто другой понимают: массовые собрания лишь усугубляют ситуацию с коронавирусом. Подтвержденных случаев заражения в Штатах уже почти два миллиона. Как и ожидалось, число заболевших резко увеличилось из-за большого скопления людей на улицах. В пригороде Лос-Анджелеса на демонстрацию к зданию мэрии верхом на лошадях отправились десятки ковбоев. И по прогнозам в день прощания с Джорджем Флойдом на митинги снова выйдут тысячи американцев.