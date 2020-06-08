В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих

В ходе акций протеста в американском Сиэтле в толпу въехал автомобиль, водитель вышел из машины и начал стрелять в протестующих.

Как сообщает "Россия 24", в результате стрельбы пострадал один человек, его доставили в больницу. Врачи оценивают состояние раненого как стабильное. Злоумышленник задержан. Полиция приступила к расследованию.

Беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский наступил ему коленом на шею. Флойд несколько раз говорил, что не может дышать. Позже он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве. Власти заявили, что департамент полиции Миннеаполиса будет расформирован.

Флойд пумер 25 мая, с тех пор в США не прекращаются акции протеста, которые проходят под лозунгом "Жизнь темнокожих имеет значение". Накануне демонстранты перекрыли движение в районе штаб-квартиры ООН.